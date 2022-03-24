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الولايات المتحدة: متطوعون أمريكون للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية. وهي الدعوة التي وجدت صدى لها في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.