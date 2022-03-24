 الولايات المتحدة: متطوعون أمريكون للحرب في أوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 25.03.2022

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مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة: متطوعون أمريكون للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية. وهي الدعوة التي وجدت صدى لها في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

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