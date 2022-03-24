الولايات المتحدة: متطوعون أمريكون للحرب في أوكرانيا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية. وهي الدعوة التي وجدت صدى لها في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.
انتقد بابا الفاتيكان زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واصفا إياه بـ"الجنون"، فيما أكدت ألمانيا أنه من الممكن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا أمام القضاء الألماني.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
أعلنت ألمانيا أنها سترسل المزيد من صواريخ ستريلا بالإضافة إلى 2000 قذيفة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا. والسويد تعتزم توريد 5000 سلاح إضافي مضاد للمدرعات إلى الحكومة الأوكرانية.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
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