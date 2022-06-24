 الولايات المتحدة: عيادة تعقيم متنقلة | عصر العولمة | DW | 16.07.2023

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عصر العولمة

الولايات المتحدة: عيادة تعقيم متنقلة

أصبح الإجهاض أكثر صعوبة قانونيا في الولايات المتحدة، لذا يختار العديد من الرجال الآن الخضوع لعملية قطع القناة المنوية. هذا ما يقوم به طبيب مسالك بولية بعيادته المتنقلة.

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