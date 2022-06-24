الولايات المتحدة: عيادة تعقيم متنقلة

قانون الإجهاض يضع الحريات الفردية في الولايات المتحدة قيد الاختبار

تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.