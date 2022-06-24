الولايات المتحدة: عيادة تعقيم متنقلة

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أصبح الإجهاض أكثر صعوبة قانونيا في الولايات المتحدة، لذا يختار العديد من الرجال الآن الخضوع لعملية قطع القناة المنوية. هذا ما يقوم به طبيب مسالك بولية بعيادته المتنقلة.
قررت المحكمة العليا الأمريكية إبقاء الحق في استخدام النساء لأقراص الإجهاض بشكل مؤقت، وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب بداية أبريل الجاري عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس ترخيص تسويق هذا العقار وتقييد الوصول إليه.
يوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام آلاف الضيوف وفي أجواء احتفالية في البيت الأبيض، قانونًا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.
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