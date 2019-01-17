 الولايات المتحدة: خبر سار لمرضى الإرهاق المزمن! | عالم المنوعات | DW | 30.04.2019

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منوعات

الولايات المتحدة: خبر سار لمرضى الإرهاق المزمن!

خطوة واعدة اتخذها علماء من الولايات المتحدة نحو تطوير فحص تشخيصي لمتلازمة الإرهاق المزمن المعروفة أيضاً باسم التهاب الدماغ النخاعي العضلي وهي حالة من الإنهاك والإعياء وغيرها من أعراض التعب ومشاكل النوم.

Müdigkeit (Symbolbild) (Fotolia/olly)

يقول علماء في الولايات المتحدة إنهم اتخذوا خطوة باتجاه تطوير فحص تشخيصي لمتلازمة الإرهاق المزمن، وهي حالة من الإنهاك وغيرها من أعراض التعب. وقال الباحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد إن دراسة رائدة شملت 40 شخصاً نصفهم أصحاء ونصفهم الآخر يعاني من أعراض هذه المتلازمة أظهرت أن الفحص الجاري تطويره للعلامات البيولوجية حدد المرضى بشكل صحيح.

وتشير التقديرات إلى أن متلازمة الإرهاق المزمن، المعروفة أيضاً باسم التهاب الدماغ النخاعي العضلي، تصيب نحو 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة ونحو 17 مليون على مستوى العالم.

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من ينام ثماني ساعات يومياً ويشعر رغم ذلك بالتعب المستمر عليه أن يبحث في أسباب ذلك، لأن خلفيات هذا التعب قد تكون أعراضاً لأمراض خطيرة. تعرف عليها. (21.04.2019)

توصل علماء من معهد الطب النفسي في لندن إلى نتيجة مفادها أن مساعدة من يعانون من أعراض الإرهاق المزمن للتغلب على مخاوفهم بأن التمرينات الرياضية تجعل الأعراض التي يعانون منها أسوأ، هو من أهم عوامل علاج هذه الحالات. (14.01.2015)

وتشمل الأعراض الإنهاك الزائد وألم المفاصل والصداع ومشكلات النوم. ولم يحدد بعد سبب أو تشخيص لهذه الحالة التي قد تضطر المرضى للبقاء في الفراش أو في المنزل لسنوات.

وشمل البحث الذي نشر أمس الاثنين (29 نيسان/أبريل) في نشرة بروسيدينغز التي تصدرها الأكاديمية الوطنية للعلوم تحليل عينات دم المتطوعين باستخدام مقياس فحص نانو الكتروني يقيس التغير في كميات صغيرة من الطاقة كدليل على صحة الخلايا المناعية وبلازما الدم.

وقام العلماء "بإجهاد" عينات الدم بالملح ثم مقارنة الاستجابات. وقالوا إن النتيجة أظهرت أن عينات دم جميع المصابين بمتلازمة الإرهاق المزمن شهدت ارتفاعاً كبيراً على المقياس أما عينات الأصحاء فظلت مستقرة نسبياً.

مقياس لتشخيص الإرهاق المزمن؟

وقال رون ديفيس أستاذ الكيمياء العضوية والجينات الوراثية أحد كبيري الباحثين في الدراسة "لا نعرف بالتحديد لماذا تتصرف الخلايا والبلازما بهذا الشكل ولا نعرف حتى ماذا تفعل".

وأضاف "لكننا نلحظ اختلافاً واضحاً في طريقة تعامل خلايا الأصحاء وخلايا المرضى بمتلازمة الإرهاق المزمن مع الإجهاد".  وحذر خبراء آخرون لم يشاركوا بشكل مباشر في هذه الدراسة من أن نتائجها تظهر أن الطريق ما زال طويلاً للتوصل إلى مقياس يمكنه تشخيص الإرهاق المزمن والتفرقة بينه وبين أعراض مماثلة أخرى.

وقال سايمون وسيلي رئيس قسم الطب النفسي في معهد لندن للطب النفسي وعلم النفس والأعصاب بكلية كينج بجامعة لندن إن الدراسة هي الأحدث ضمن العديد من المحاولات للتوصل إلى مقياس لمتلازمة الإرهاق المزمن لكنها لم تتمكن من حل مشكلتين رئيسيتين، إذ قال في تعليق أرسله بالبريد الإلكتروني "الأولى هي هل يمكن لأي مقياس أن يفرق بين مرضى متلازمة الإرهاق المزمن أو أي أعراض إنهاك أخرى؟ والثانية هل يقيس سبب المرض وليس نتيجته؟"، وتابع "هذه الدراسة لا تقدم أي دليل على حل أي من ذلك".

ر.ض (رويترز)

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    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


مختارات

بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

حين تكون في العمل ويداهمك التعب وتثقل عيناك، فلا تلجأ إلى القهوة دائماً. هناك نصائح بسيطة تعيد الشعور بالنشاط إلى أجسامنا وتساعدنا في التغلب على متاعب العمل اليومية، فما هي؟ (02.04.2019)  

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