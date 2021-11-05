 الولايات المتحدة: جدل حول الإجهاض | مراسلون حول العالم | DW | 15.10.2021

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مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة: جدل حول الإجهاض

تخطط تكساس لإقرار قانون إجهاض شديد الصرامة في أمريكا يمنع الإجهاض بعد أسبوع الحمل السادس. وبعد رفع وزارة العدل المركزية دعوى قضائية ضد الولاية، تم إيقاف العمل بالقانون. غير أن النقاش حول الموضوع أحدث استقطابا في المجتمع الأمريكي.

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