الولايات المتحدة: جدل حول الإجهاض

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تخطط تكساس لإقرار قانون إجهاض شديد الصرامة في أمريكا يمنع الإجهاض بعد أسبوع الحمل السادس. وبعد رفع وزارة العدل المركزية دعوى قضائية ضد الولاية، تم إيقاف العمل بالقانون. غير أن النقاش حول الموضوع أحدث استقطابا في المجتمع الأمريكي.
بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يأسف لوضع حقوق الإنسان في العالم "الذي يستمرّ بالسير في الاتجاه الخاطئ"، متعهدا بالدفاع عنها "في كل مكان" بالعالم حتى لدى "شركاء" واشنطن، في قطيعة مع دبلوماسية الإدارة السابقة.
أحيا ألوف الأمريكيين الذكرى الـ 155 لإنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعا احتفاليا في بعض الأحيان، حيث أسقط خلالها تمثال لجنرال كونفدرالي في واشنطن، بينما تهز البلاد توترات عرقية منذ وفاة جورج فلويد أواخر أيار/ مايو.
مع بدء أسبوع تاريخي، كشف معسكر الرئيس المنتخب جو بايدن خريطة طريق لإخراج الولايات المتحدة من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، دون أن تعرقله كثيراً إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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