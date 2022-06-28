الولايات المتحدة تنوي تعزيز وجودها العسكري في أوروبا

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بايدن يعلن عن خطة أمريكية لتعزيز الوجود العسكري في أوروبا لدعم سياسات الناتو الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي. ويقول إن السياسة الجديدة ستكون للدفاع عن كل "إنش" من أراضي الدول التابعة للحلف.
قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.
وافقت تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أعلن الحلف. وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، بحسب الرئاسة التركية.
تعهد المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن قبل قليل من بدء أعمال قمة السبع بتكاتف الغرب في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأشار الزعيمان أن بوتين كان توقع حدوث انقسام بين مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو".
اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي بوتين بتدمير الثقة بين الناتو وروسيا، مبدية ارتياحا لتخلي تركيا عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، مؤكدة أن هاتين الدولتين "عرضة للخطر".
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