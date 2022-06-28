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الولايات المتحدة تنوي تعزيز وجودها العسكري في أوروبا

بايدن يعلن عن خطة أمريكية لتعزيز الوجود العسكري في أوروبا لدعم سياسات الناتو الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي. ويقول إن السياسة الجديدة ستكون للدفاع عن كل "إنش" من أراضي الدول التابعة للحلف.