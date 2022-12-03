الولايات المتحدة تكشف عن أحدث طراز من القاذفة الشبح

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد سنوات من التطوير، كشفت الولايات المتحدة عن أحدث سلاح فتاك لديها. تقول الشركة المصنّعة إن القاذفة الشبح مصممة لتصل إلى أي هدف، وفي أي مكان في العالم.
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
سلاح الجو الأمريكي يعلن إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت مطلع الأسبوع. وهذا النوع من الصواريخ أعلن عن استخدام روسيا له أثناء غزوها لأوكرانيا.
يبدو أن مصطلح نزع الأسلحة النووية أضحى شيئاً من الماضي؛ إذ يخشى "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من سباق تسلح نووي جديد، في الوقت الذي تخفت فيه أصوات دعاة السلام.
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول