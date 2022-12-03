 الولايات المتحدة تكشف عن أحدث طراز من القاذفة الشبح | DW الأخبار | DW | 04.12.2022

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الولايات المتحدة تكشف عن أحدث طراز من القاذفة الشبح

بعد سنوات من التطوير، كشفت الولايات المتحدة عن أحدث سلاح فتاك لديها. تقول الشركة المصنّعة إن القاذفة الشبح مصممة لتصل إلى أي هدف، وفي أي مكان في العالم.

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