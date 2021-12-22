الولايات المتحدة تقرّ دواء "باكسلوفيد" من فايزر لعلاج كورونا

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حبوب دواء فايزر Pfizer في الحالات الطارئة لتقدم بذلك خيار علاج أكثر ملاءمة للمرضي المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد العقار الذي يحمل اسم "باكسلوفيد Paxlovid " هو أول علاج منزلي لكوفيد -19 ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحاً قوياً في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للإصابة بالمضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب دخول المستشفى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقييم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قولها إن "هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة".

والعلاج مخصص لعلاج حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الخفيف إلى المتوسط ​​(COVID-19) بين البالغين من الفئة "المهددة" بتطور عسير للمرض، وحتى لدى الأطفال من 12 سنة فما فوق، أو بوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل، مع نتائج إيجابية لاختبار SARS-CoV-2.

وبحسب ما نشر موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فإن العقار يتوفر بوصفة طبية فقط ويجب أن يبدأ استخدامه في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص COVID-19 وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وتقول شركة فايزر إن أبحاثها أكدت أن العقار الجديد يقلل من احتمالات الوفاة بسبب المرض ومن احتمالات دخول المستشفى في حالة متدهورة بنسبة 89 بالمئة حسبما أشارت النتائج الإحصائية الأولية للدراسة.

وتقول كافازوني إن "وجود حبوب تؤخذ عن طريق الفم هو خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء وتعد بجعل العلاج المضاد للفيروسات متاحًا بشكل أكبر للمرضى المعرضين لخطر كبير بتطور الإصابة بالمرض من الحالة المتوسطة إلى الحالة الشديدة".

وتؤكد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن عقار باكسلوفيد ليس بديلاً عن التطعيم.

ويتكون عقار باكسلوفيد Paxlovid من عقارين: الأول هو نيرماتريلفير nirmatrelvir ، الذي يثبط بروتين SARS-CoV-2 ما يمنع الفيروس من التكاثر، ومادة ريتونافير ritonavir، الذي يبطئ من عملية تكسير العقار الأول لمساعدته على البقاء في الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى.

ويتم إعطاء باكسلوفيد على شكل ثلاثة أقراص (قرصان من نيرماتريلفير و قرص واحد من ريتونافير). وهي تؤخذ معاً عن طريق الفم مرتين يومياً لمدة خمسة أيام ، ليصبح المجموع 30 قرصًا. ولا يُسمح باستخدام باكسلوفيد Paxlovid لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية، بحسب ما أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

عماد حسن