الولايات المتحدة تعلن سحب أكثر من 40 في المائة من جنودها بالعراق

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء (التاسع من سبتمبر/أيلول) أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى 3000، معطيا صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة. وكانت وكالة الأنباء رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها في العراق. وتعني هذه الخطوة سحب أكبر من 42% من القوات المتواجدة في العراق.
ولدى الولايات المتحدة حاليا نحو 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش". وقال مسؤولون من تحالف تقوده الولايات المتحدة إن القوات المسلحة العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم المتشدد.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء زيارة للعراق "نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق". وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.
وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو/ حزيران التزامهما بخفض القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد في الأشهر المقبلة مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم.
وفي عام 2016 دعت حملة ترامب الانتخابية إلى إنهاء "حروب أمريكا التي لا تنتهي" لكن القوات الأمريكية ما زالت موجودة في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا وإن كانت بأعداد أقل.
وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي أكد ترامب وعده مجددا بسحب القوات الأمريكية من العراق. وجاء اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء العراقي في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعد أن قالت واشنطن إنها ستسعى لدى الأمم المتحدة لإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية التي كانت تفرضها على طهران.
وصَوت البرلمان العراقي في وقت سابق هذا العام لصالح سحب القوات الأمريكية وبدأت قوات أمريكية وقوات من دول أخرى أعضاء في التحالف في مغادرة البلاد تدريجيا.
هـ.د/ص.ش( رويترز/ أ ف ب)
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
فقر وفساد في بلد غني
على الرغم من ضخ المليارات من الدولارات لإعادة إعمار البلاد، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي وقلة المياه تعد من الأمور اليومية التي يعاني منها العراقيون. وإلى جانب بنية تحتية سيئة للغاية، فإن البلاد تعاني من استفحال الفساد وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
هجرة ولجوء
تسببت سنوات الحرب وانعدام الأمن والأمان إلى هجرة عدد ضخم من العراقيين إلى خارج البلاد. ووفقا للتقرير السنوي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعام 2012 فإن العديد من العراقيين، الذين كانوا يعيشون في بلد الجوار سوريا، قد عادوا إلى العراق هربا من أعمال العنف فيها. وحسب المصدر نفسه فإن نحو مليون ومائتي ألف عراقي يعيشون كلاجئين داخل حدود أراضيهم.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
تفتيش يومي
نحو خمس العراقيين البالغ عددهم 33 مليون نسمة يعيشون في العاصمة العراقية بغداد، التي تحولت إلى متاهة تعج بالمناطق المغلقة والحواجز الأمنية، حيث يتعين على السكان المرور يومياً عبر نقاط عبور وتفتيش. وعلى الرغم من ذلك فإن التفجيرات والعلميات الانتحارية تكاد تكون يومية، ففي أحدث عملية انفجرت عدة سيارات في المناطق الشيعية ببغداد أسفرت عن مقتل 50 شخصا على الأقل.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
موت وخراب
يقوم العراقيون بتوثيق عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الاجتياح الأمريكي للعراق في قاعدة بيانات خاصة. وفي العام الماضي وحده سُجلت 4568 حالة وفاة لمدنيين، وبهذا ارتفع عدد القتلى مرة أخرى عام 2012 لأول مرة منذ عام 2009، فيما سجل عام 2011 مقتل 4144 من المدنيين.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
واقع مر للنساء في العراق
فقط 40 بالمائة من النساء العراقيات يجدن اليوم القراءة والكتابة، بينما كانت النسبة في السبعينيات تقريبا مائة بالمائة. وفيما كان العراق أول بلد في الشرق الأوسط تتولى فيه امرأة منصب رئيس للحكومة وأول قاضية، تكافح الأرامل اليوم لكسب قوتهن وتُزوج البنات الصغيرات قسرا.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
العيش في مناطق ملغومة
خلفت الحرب والصراعات الداخلية خلال السنوات العشر الأخيرة إرثا خطيرا في كل أنحاء البلاد، فالعراق يكاد يكون البلد الوحيد التي تنتشر فيه الألغام بهذا الشكل المكثف. ووفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من مليونين و700 مليون شخص يعيشون في مناطق ملغومة.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
الموت البطيء
تتحدث دراسات طبية مختلفة عن ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان وزيادة حالات وفاة الأطفال. ووفقا للمصدر نفسه فإن هذه النسب أكبر من النسب التي سجلت في هيروشيما وناغازاكي بعد إلقاء القنبلة عليهما خلال الحرب العالمية الثانية. ويعزو الخبراء ذلك بالدرجة الأولى إلى مادة اليورانيوم التي تم استخدامها لمضاعفة مفعول القنابل.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
"أبناء العراق"
أسس زعماء القبائل السنية في العراق عام 2005 ما يُسمى بـ"أبناء العراق" وذلك بهدف حماية مناطقهم، وسرعان ما تحولت إلى قوات شبه عسكرية لحفظ الأمن في سائر أنحاء البلاد. لكنها لم تحظ لا بالدعم الحكومي ولا بالدعم اللوجستي، ما جعلها أهم هدف لهجمات تنظيم القاعدة.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
ربيع عربي في العراق؟
في المناطق ذات الأغلبية السنية يخرج العراقيون منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى الشوارع للتظاهر. وتعد هذه الاحتجاجات استمراراً لموجة الاحتجاجات التي بدأت في 2011 ضمن موجة التظاهرات والثورات التي شهدتها المنطقة العربية في إطار ما يمسى بالربيع العربي.
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عشر سنوات على دخول القوات الأمريكية إلى العراق
كفاح من أجل مستقبل أفضل؟
كتائب ثورة 1920 هي مجموعة مسلحة سنية أخرى تقوم بعمليات ضد الحكومة. وفي حديث مع DW يقول سعد القائد العسكري لهذه الكتائب: "بالنسبة للمسؤولين عن هذه الحرب يتعين أن تكون هناك مسؤولية أخلاقية في مساعدتنا في إعادة إعمار بلادنا"، لافتا بالقول: "لقد تم تبرير الاجتياح الأمريكي للعراق بكذبة كبيرة مفادها أن هناك أسلحة دمار شامل".
الكاتب: كارلوس زوروتوزا/ فولف فيلده/سمس العياري