 الولايات المتحدة تعتبر نفقات الدفاع الألمانية غير كافية | أخبار | DW | 14.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الولايات المتحدة تعتبر نفقات الدفاع الألمانية غير كافية

أشاد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بجهود برلين الرامية إلى زيادة النفقات العسكرية لتصل إلى 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لكن المسؤول الأمريكي وصف ذلك بغير الكافي. ما قد ينذر بأزمة جديدة بين واشنطن وبرلين.

Symbolbild | Deutschland | Militär (picture-alliance/dpa/P. Schulze)

اعتبرت الولايات المتحدة خطط نفقات الدفاع الألمانية غير كافية. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الخميس (14 شباط/ فبراير 2019)، بعد لقاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن ألمانيا ترغب في أن لا تزيد نفقات الدفاع لديها بحلول 2024 عن 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي، معقبا بالقول: "الأمر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك". وأوضح شاناهان قائلا إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة الألمانية في هذا الصدد حتى الآن.

مختارات

وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على بيع أربع منصات إطلاق صواريخ و85 رأس بحث توجيهي لنظام إطلاق الصواريخ لقطر، فيما انتقدت المعارضة هذا القرار وطالبوا بوقف تصدير معدات عسكرية إلى مناطق الأزمات. (24.01.2019)

تمكنت الاستخبارات العسكرية الألمانية من اكتشاف عدد من المتطرفيين الإسلاميين واليمينيين في صفوف الجيش بينهم ضابط من وحدات قوات النخبة. واشارت تقارير صحفية إلى تراجع عدد المتطرفين بين الجنود الألمان. (08.02.2019)

وأضاف شاناهان بالقول إن نصيب ألمانيا من مبلغ المئة مليار دولار التي سيدفعها الحلفاء للولايات المتحدة ما بين 2016 و2020 كمبلغ إضافي يصل إلى 30 مليار، وهذا أمر "مهم"، بحسب وصف شاناهان.

ومن غير الواضح كيف سيتطور النزاع بشأن النفقات الدفاعية بين الطرفين فيما بعد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال لقاء قمة للحلف الصيف الماضي، أنه لا يستبعد خروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم يقدم الحلفاء نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي لبلدانهم لصالح ميزانية الدفاع.

وتشكو الولايات المتحدة منذ وقت طويل من عدم العدالة في توزيع الأعباء العسكرية في الحلف وتهاجم ألمانيا خاصة بسبب تدني نسبة نفقاتها مقارنة بغيرها، حيث بلغ مجموع نفقاتها الدفاعية العام الماضي نسبة 1.24 % من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت تكاليف النفقات العسكرية العام الماضي بالولايات المتحدة نسبة 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي بها.

ي.ب / ح ح (د ب أ)

  • Bundeswehrsoldaten kehren von einem Einsatz aus dem Sudan zurück. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    البداية كانت قبل 20 عاما

    قررت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 المشاركة بجنود ألمان ضمن عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان في عملية عسكرية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    جدل سياسي حول المهمة

    ساعدت القوات الألمانية على مراقبة حظر التسلح في نطاق البحر الأدرياتيكي وفرض حظر الطيران فوق البوسنة. أثارت المشاركة الألمانية في مهام خارج منطقة الناتو الكثير من الجدل السياسي إذ وصفتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بأنها مخالفة للدستور ولمبادئ القانون الأساسي الألماني.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    ضوء أخضر من المحكمة الدستورية

    سمحت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 12 تموز/يوليو 1994 ، بمشاركة ألمانيا بقوات مسلحة في مهام حلف الناتو والأمم المتحدة بوصفها عضو في المؤسستين لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على ضرورة تصويت البرلمان على المهمة.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    كوسوفو..عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن

    قامت القوات الألمانية في ربيع عام 1999 بأكبر عملية قتالية في تاريخها ضمن مهمة الناتو في كوسوفو والمعروفة بعملية " Allied Force" إذ شاركت طائرات الاستطلاع الألمانية في عمليات جوية ضد مواقع دفاع صربية. أثارت هذه المهمة جدلا من ناحية مطابقتها للقانون الدولي خاصة مع عدم صدور تفويض واضح من مجلس الأمن بشأنها.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    مأزق لحزب الخضر

    تسببت المشاركة في عملية كوسوفو في جدل سياسي داخل ألمانيا وتعرضت الحكومة الائتلافية المكونة آنذاك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ، لانتقادات شديدة وتم وصفها بالحكومة الداعية للحرب.وزادت حدة النقد ضد حزب الخضر تحديدا ووصلت لضرب وزير الخارجية آنذاك يوشكا فيشر ، بكيس يحتوي على ألوان أثناء مؤتمر عام الحزب ، الأمر الذي تسبب في إصابة فيشر بمشكلة في غشاء طبلة الأذن..

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    "الحرب ضد الإرهاب"

    دعا حلف الناتو-للمرة الأولى في تاريخه- إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن والتي تنص على مبدأ التضامن وذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . وأكدت الحكومة الألمانية وقتها دعمها لما عرف بـ "الحرب ضد الإرهاب" وشاركت بجنود ضمن عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان والقرن الأفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    شرودر يطلب الاقتراع على الثقة في حكومته

    تسببت مسألة المشاركة الألمانية في عملية "مكافحة الإرهاب" في خلاف داخل الحكومة الألمانية الائتلافية آنذاك الأمر الذي دفع المستشار الألماني وقتهما غيرهارد شرودر للدعوة إلى إجراء اقتراع ثقة على حكومته وربط المشاركة الألمانية في عملية أفغانستان بنتيجة الاقتراع الذي فاز فيه بأغلبية محدودة.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    أفغانستان

    تشارك ألمانيا بقوات في مهمة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) منذ عام 2002 في أفغانستان.يقدر عدد الجنود الألمان في أفغانستان حاليا بحوالي 4628 جنديا. وقتل 52 جنديا ألمانيا في أفغانستان خلال عمر المهمة البالغ أكثر من 11 عاما. ومن المقرر سحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    قصف بأمر ألماني

    تسبب قصف صهريجي وقود في مدينة قندز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2009 في مقتل أكثر من مائة شخص بينهم أطفال. استهدف القصف صهريجي وقود قالت قوات الناتو إن طالبان خطفتهما وجاء أمر القصف من قائد القوات الألمانية في أفغانستان جيورج كلاين.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    بطاريات دفاع صاروخي في تركيا

    قامت ألمانيا بنصب بطاريات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في جنوب شرق تركيا نهاية العام الماضي كإجراء وقائي تحسبا لهجمات صاروخية من سوريا. ويتمركز حاليا 298 جنديا ألمانيا في مدينة مرعش التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الحدود مع سوريا.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    إحياء ذكرى جنود قتلوا في مهام خارجية

    بلغ عدد الجنود الألمان الذين قتلوا في مهام خارجية منذ عام 1992 حوالي 100 جندي. ويحيي النصب التذكاري للجيش الألماني في العاصمة برلين والذي تم افتتاحه في الـ 27 من تشرين ثان/نوفمبر 2008 ، ذكرى جنود الجيش الألماني الذين قتلوا في مهام خارجية.

    الكاتب: سفن بوله/ ابتسام فوزي


مختارات

تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

قبل 20 عاما وتحديدا في نيسان/ أبريل 1993 قررت ألمانيا المشاركة بجنود في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا في أول مشاركة لجنود ألمان في عملية دولية منذ الحرب العالمية الثانية. (02.04.2013)  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Emmanuel Macron, Präsident Frankreich & Abdel Fatah Al-Sisi in Kairo

حقوق الإنسان أم صفقات السلاح.. أي كفة يرجح ماكرون؟ 28.01.2019

ملفان يتصدران جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة المصرية: العلاقات التجارية-التسليحية وحقوق الإنسان. ولكن يبقى السؤال: من يطغى على الآخر؟ وبأي ثمن؟ وكيف ينظر الطرفان للجديد في ليبيا؟

Bundeswehr Radarortungssystem COBRA

شركة أسلحة تطالب بتعويضات عن إيقاف تصدير الأسلحة للسعودية 20.01.2019

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن شركة راينميتال الألمانية لإنتاج الأسلحة، هددت الحكومة الألمانية برفع دعوى للحصول على تعويضات عن الخسائر التي طالت الشركة بسبب قرار إيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي خاشقجي.

Waffenschrank mit Langwaffen

صياد ألماني يقتل ابنته المراهقة بالخطأ 25.01.2019

أطلق صياد ألماني الرصاص على ابنته داخل بيته بمدينة كارلسروه. إضافة إلى عدم احترامه لقواعد حيازة السلاح، كشفت التحقيقات الأولية أن الأب لم يكن يمتلك أصلاً رخصة حيازة أسلحة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  