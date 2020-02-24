الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف ملاحقة البهائيين

قبل مثول 24 بهائياً أمام محكمة يمنية في جلسة جديدة يوم غد الثلاثاء (25 فبراير/شباط 2020) بالعاصمة صنعاء، طالبت الولايات المتحدة من الحوثيين إسقاط التهم الموجهة لأفراد هذه الطائفة، وهي تهم تتعلّق بـ"الردة" و "التجسس".
وأعرب السفير المتجول الأميركي للحريات الدينية الدولية سام براونباك عن قلقه باستدعاء أتباع هذه الطائفة للمحاكمة مرة أخرى، مطالباً، في تغريدة على حسابه بتويتر، الحوثيين بإسقاط "هذه الادعاءات والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي واحترام الحرية الدينية للجميع".
وأكدت الجامعة البهائية العالمية في بيان لها مثول البهائيين الـ24، إذ قالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية باني دوجال: "البهائيون المحتجزون في صنعاء أبرياء، ويتعرّضون للتعذيب الجسدي والنفسي لجعلهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها".
وكان القضاء التابع للحوثيين قد أصدر حكماً بالإعدام على الناشط البهائي حامد حيدرة بداية عام 2018 بتهمة التعاون مع إسرائيل، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على اعتقاله، وهو الحكم الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت المحاكمة جائرة.
ونشأت الطائفة البهائية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويتبع أفرادها تعاليم بهاء الله المولود في ايران عام 1817، ويعتبرونه واحدا من رسل الله. لكن طهران تحظر البهائية وتعتبر اتباعها "جواسيس" إسرائيل، بسبب وجود محج لهم في عكا وحيفا.
لكن البهائيين يقولون إن هذه المزارات موجودة قبل اندلاع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وإنهم كانوا يتوفرون على مزارات أخرى في العراق وإيران، لكن السلطات هدمتها.
ويقول البهائيون إن وجودهم قديم في اليمن ويعود إلى عام 1844 عندما كانت البهائية تسمى بالبابية، وإنهم ساهموا في تخطيط وعمران اليمن الحديث. ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد البهائيين في اليمن، خاصة مع خوفهم من الاضطهاد، لكن هناك تقديرات بأنهم يقتربون من ثلاثة آلاف.
إ.ع/ع.م (أ ف ب)
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
احتفالات في كل مكان
في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تحتفل الطائفة الدينية البهائية بعيد ميلاد مؤسسها بهاء الله. وتقام المراسيم الاحتفالية في مركزهم العالمي في حيفا بإسرائيل أيضاً. غير أن هذه المراسم غير رسمية، إذ لا توجد طقوس ثابتة في الديانة البهائية.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
ولد قبل مئتي عام
ولد بهاء الله في طهران عام 1817 كأبن لوزير دولة. رفض المناصب، وقرر بدلاً من ذلك تكريس نفسه للعمل الخيري، ولذلك كان يسمى "والد الفقراء" منذ سن مبكرة.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
المؤسّس
انضم بهاء الله إلى الحركة البابية التي تأسست من قبل علي محمد الشيرازي، الذي أطلق على نفسه اسم "باب" وأثار اضطهادات عنيفة من جانب المؤسسات الدينية الشيعية. قُتل "باب" في عام 1850، ومن ذلك الحين يُعتبر بهاء الله المؤسس الحقيقي للديانة البهائية، وجاءت تسمية الديانة من اسمه.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معبد مع حدائق معلّقة
في النهاية تم القبض على بهاء الله وقضى السنوات الأربعين الأخيرة من حياته في المنفى. أولاً في بغداد، ثم في القسطنطينية وإدرنة، وأخيراً مات عام 1892 في عكا في إسرائيل. ويوجد المركز الإداري والروحي العالمي للبهائيين في حيفا، بالرغم من أن ديانتهم تأسست في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
الرقم تسعة هو رمز الكمال
وتعتبر البهائية، التي انبثقت من الإسلام الشيعي، آخر الديانات التوحيدية، فأتباعه لا يعتبرون أن الرسول محمد هو آخر الأنبياء. ويعتقدون أن هناك إله واحد فقط وأن جميع الأديان والبشرية يشكلون وحدة، والنجمة التُساعية هي رمز هذه الوحدة، لأن تسعة هو أعلى رقم يتكون من مرتبة واحدة فقط.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معابد في كل مكان
وعلى الرغم من الاضطهاد والقمع، تمكنت الديانة البهائية من الانتشار، وظهرت تجمعات لهم في أوروبا وأمريكا الشمالية. اليوم يتواجدون في الهند أيضاً، ويوجد في نيودلهي معبد اللوتس (الذي يظهر في الصورة)، بالإضافة إلى وجودهم في بلدان أمريكا اللاتينية. يوجد اليوم أكثر من ستة ملايين شخص في حوالي 230 دولة حول العالم ملتزمون بالديانة البهائية التي لا يوجد فيها رجال دين.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
مجتمعهم في ألمانيا
وفقاً لبيانات خاصة، يعيش 6 آلاف بهائي فقط في ألمانيا. ومع ذلك، فإن مجتمعهم المحلي له أهمية كبيرة، لأن بيت العبادة في أوروبا يقع في ألمانيا، وبالتحديد في هوفهايم آم تاونوس في ولاية هيسن. وهو مفتوح لجميع الناس بغض النظر عن رؤاهم أو جنسياتهم. وهنا أيضاً يتم الاحتفال بعيد ميلاد بهاء الله.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
طهران ضد البهائيين
في إيران يتعرض البهائيون للاضطهاد حتى يومنا هذا. وقد بدأ هذا الاضطهاد في منتصف القرن التاسع عشر، حتى أن المعابد كانت تُدَمّر. ومنذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تعاديهم الدولة بشكل ممنهج. في عام 1983 تم حظر الديانة، وفي عام 1991 وُضعت عقيدة خاصة لهم في تلك الدولة، والهدف من ذلك هو القضاء على البهائيين كمجتمع قابل للحياة في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
حملة لإطلاق سراح مسؤوليهم
وفي أيار/مايو عام 2008، أصيبت الطائفة البهائية في إيران بصدمة شديدة، حيث ألقي القبض على أعضاء الهيئة الإدارية غير الرسمية للبهائيين والمكونة من سبعة أشخاص في طهران. وبعد أكثر من عامين من السجن بدون تهمة في سجن إيفين، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً في عام 2010. ومن خلال حملة عالمية -على شبكة الإنترنت أيضاً- يدعو نشطاء حقوق الإنسان للإفراج عنهم.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
التضامن مع البهائيين المسجونين
وفي مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، نزل البهائيون المقيمون هناك إلى الشوارع للمطالبية بإطلاق سراح القياديين البهائيين في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
واحدة من المسؤولين البهائيين حرة
سواء بسبب ضغط الشارع أو لأسباب أخرى، أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران في أيلول/سبتمبر أنه تم الإفراج عن ماهفاش سابيت في السنة العاشرة لسجنها، والتي كانت واحدة من سبعة معتقلين من القيادة البهائية. كما سيتم الافراج عن الستة الآخرين لأنه تم تخفيض العقوبات بالسجن إلى عشر سنوات.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
تعليم قليل للبهائيين
ومع ذلك، لم يتغير شيء فيما يتعلق بوضع البهائيين في إيران والبالغ عددهم 300 ألف، والذين أعربوا عن أملهم في أن يستفيدوا من تخفيف العقوبات بعد الاتفاق النووي وفي عهد حسن روحاني الذي اعتبر أكثر اعتدالاً ممن سبقه. لكن الواقع أن وضعهم لا يزال سيئاً: فالمنازل تحترق، ويتم انتهاك قدسية المقابر، ويتم إبعاد البهائيين عن التعليم. ديانا هودالي/ محي الدين حسين