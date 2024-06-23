البنتاغون يسحب حاملة الطائرات آيزنهاور من البحر الأحمر

البنتاغو يعلن سحب حاملة الطائرات آيزنهاور من البحر الأحمر، لتحل محلها الحاملة "يو إس إس ثيودور روزفلت". فيما نفت مصادر أمريكية صحة ادعاء جماعة الحوثي، بشأن خبر استهدافهم للحاملة آيزنهاور في عملية "حققت أهدافها بنجاح".

أعلن الجيش الأمريكي عزمه سحب حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي آيزنهاور" من البحر الأحمر والتي كان قد نشرها قبل أشهر ردّاً على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل وأعقبته هجمات جماعة الحوثيين الموالية لإيران استهدفت الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة الإقليمية في الشرق الأوسط (سينتكوم) يوم السبت (22 يونيو/ حزيران 2024)، إن الحاملة ومجموعتها الضاربة في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة، وسوف تحل محلها الحاملة "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتها، بمجرد انتهاء تدريباتها الحالية في المحيط الهادي.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" ستتوجه إلى الشرق الأوسط لمواصلة مهمة الوجود الأمريكي في المنطقة.

يأتي ذلك غداة ادعاء جماعة الحوثي بأنها استهدفت الحاملة آيزنهاور في البحر الأحمر. غير أن وكالة رويترز نقلت صباح الاحد، عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهما قولهما، بأنه ادعاء "غير صحيح".

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فيما ذكر بيان البنتاغون الذي أكد خبر سحب الحاملة آيزنهاور بأن الحاملة "وفرت الحماية للسفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وأنقذت بحارة أبرياء من الهجمات غير القانونية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، وأسهمت في ردع المزيد من العدوان".

صد هجمات الحوثيين

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، ويقولون إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال ما يزيد عن 70 هجوما، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على ثالثة وتسببوا في مقتل ثلاثة بحارة على الأقل. لكن السفن الحربية الأمريكية تواصل بنجاح صدّ هجمات الحوثيين شبه اليومية وأصابت مرارا أهدافا تقول إنها تابعة لهم داخل اليمن.

وفي وقت سابق قالت جماعة الحوثي إنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانسورلد نافيغيتور في بحر العرب. ولم تذكر الجماعة موعد تنفيذ العمليتين.

وقالت الجماعة إن العملية التي استهدفت السفينة ترانسورلد نافيغيتور "أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة" وإن العملية التي استهدفت حاملة الطائرات آيزنهاور "حققت أهدافها بنجاح".

وصباح الأحد أعلنت وكالة السلامة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لأضرار نتيجة استهدافها بمسيّرة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر. ونشرت الوكالة في بيان "أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم".

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)