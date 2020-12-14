الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

أعلنت السفارة الأمريكية في السوداندخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (الاثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020). وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إزالة السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين. وكان السودان أوفى بكل مستحقات رفع اسمه من الإرهاب حيث أودع مبلغ تعويضات الضحاياالبالغ 335 مليون دولار. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في تشرين أول/ اكتوبر الماضي. ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى سلوك النظام السابق في الخرطوم، والذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام.

ح.ز / ص.ش (أ.ف.ب / د.ب.أ)