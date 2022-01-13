الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم في ديسمبر مع اقتراب ظهور أوميكرون

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شهدت الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 7٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من أربعة عقود. يأتي هذا في الوقت الذي يهدد فيه أوميكرون بتعطيل سلاسل التوريد مرة أخرى.
يطال التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان الدول العربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الدول تجنب الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب تعاون دولي يخفف من حدة المشكلة؟
تشهد الدول الصناعية موجة تضخم وارتفاع أسعار يزداد خطرها على الادخارات والقوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي. لماذا تتأثر الدول العربية بذلك أكثر من غيرها؟ وما السبيل الأفضل للحد الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية؟
في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟
هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها أنه لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.
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