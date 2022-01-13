 الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم في ديسمبر مع اقتراب ظهور أوميكرون | DW الأخبار | DW | 13.01.2022

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DW الأخبار

الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم في ديسمبر مع اقتراب ظهور أوميكرون

شهدت الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 7٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من أربعة عقود. يأتي هذا في الوقت الذي يهدد فيه أوميكرون بتعطيل سلاسل التوريد مرة أخرى.

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