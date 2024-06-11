الولايات المتحدة "تدرس" رد حماس على مقترح الهدنة

أكد البيت الأبيض أنه يعكف على تقييم رد حماس على خطة تدعمها الأمم المتحدة للهدنة في غزة. وفي ضوء تصريحات متضاربة من طرفي النزاع، تسود الشكوك في مدى إمكانية إحراز تقدم حقيقي صوب التوصل إلى اتفاق.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء (11 حزيران/يونيو 2024) إن الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحماس على مقترح تدعمه الأمم المتحدة لهدنة في غزة والذي أرسل إلى الوسطاء القطريين والمصريين. وأضاف المتحدث أن من المفيد تلقي رد من حماس مشيراً إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.

وتنخرط الولايات المتحدة وقطر ومصر في وساطة منذ أشهر تتخللها مفاوضات تجري في الكواليس بشأن تفاصيل هدنة في غزة. وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الثلاثاء أن ردهما على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يدعو لـ"وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام".

وأفاد مصدر مطلع على المباحثات وكالة فرانس برس بأن رد حماس الثلاثاء على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يتضمن "تعديلات". وأوضح المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات "تضمن الرد تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وكان الوسطاء القطريون والمصريون قد أكدوا أنهم تلقوا رداً رسمياً من حماس على مقترح الهدنة الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وأصدرت حماس والجهاد الإسلامي بياناً أعربا الجانبان فيه عن جاهزيتهما "للتعامل الإيجابي للوصول الى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال قيادي في حماس اليوم الثلاثاء إن الحركة تقبل قراراً للأمم المتحدة يدعم خطة لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة ومستعدة للتفاوض بشأن التفاصيل، ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ذلك بأنه "بادرة تبعث على الأمل".

واللافت إلى أن إسرائيل أشارت إلى أن الخطة تتوافق مع أهدافها، وأكدت حماس كذلك أن الخطة تتوافق مع أهدافها، رغم تعارض تلك الأهداف.

"حماس غيرت كل المعايير"

لكن مسؤولا إسرائيليا قال لرويترز إن حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تلقي رد الحركة الفلسطينية عبر الوسطاء. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "تلقت إسرائيل هذا المساء رد حماس عبر الوسطاء. وفي ردها رفضت حماس اقتراح إطلاق سراح الرهائن الذي قدمه الرئيس بايدن" وتابع المسؤول "لقد غيروا (حماس) كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية (في الاقتراح)".

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وقال بلينكن من تل أبيب اليوم الثلاثاء عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين إن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر خلال اليومين المقبلين. واجتمع بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الثلاثاء في إطار مسعى منسق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على اقتراح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

وينص اقتراح بايدن على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل على مراحل حتى التوصل في نهاية المطاف لاتفاق يؤدي لنهاية دائمة للحرب.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس، المقيم خارج غزة، لرويترز إن الحركة "قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل". وأضاف أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج "الإدارة الأمريكية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن".

ووصفبلينكن بيان حماس بأنه "بادرة تبعث على الأمل"، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى كلمة حاسمة من قيادة حماس في غزة، وقال "هذا هو المهم، وهذا ما لا نملكه بعد".

وبعدما غادر بلينكن إلى الأردن، قال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية طلب عدم نشر اسمه إن الاقتراح المعلن سيمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها الحربية. وأكد المسؤول على موقف إسرائيل الثابت وهو ضرورة القضاء على قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها في غزة وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل في المستقبل.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)