الولايات المتحدة: النضال الأبدي من أجل حقوق المواطنة

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لا تزال العنصرية مشكلة في الولايات المتحدة. لكن المهندسة المعمارية باسكال سابلان وصاحبة المطعم فيرجينيا علي تناضلان لمنع العنصرية في مهنتهما. تعرف كل منهما أن الكفاح من أجل المواطنة لم ينته بعد.
كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تعرضه للعنصرية في شبابه، مؤكدًا أن ذلك كان "مؤلمًا وصعبًا للغاية". لكنه شدد على أن بلاده أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في مكافحة العنصرية.
باتت ألمانيا في حاجة ماسة لاستقدام العمالة الماهرة، لكن تزايد العنصرية في المجتمع الألماني وصعود "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ربما يعرقل هذه الخطط. واستطلاعات الرأي تشير إلى صعود الحزب المعادي للأجانب.
قضت محكمة ألمانية بسجن شاب ألماني عمل على تأسيس فرعي ألماني لشبكة عنصرية ومعادية للسامية مقرها الولايات المتحدة. ما هي هذه الشبكة؟ وما علاقتها بالنازيين الجدد؟
في خطوة غير مسبوقة قررت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إلغاء مراسم دبلوماسية بمناسبة "يوم أوروبا" بعد قرار الحكومة الإسرائيلية انتداب اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها في المناسبة.
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