الولايات المتحدة: النضال الأبدي من أجل حقوق المواطنة

"إنها تلدغك".. سوناك يروي تجربته "المؤلمة" مع العنصرية

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تعرضه للعنصرية في شبابه، مؤكدًا أن ذلك كان "مؤلمًا وصعبًا للغاية". لكنه شدد على أن بلاده أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في مكافحة العنصرية.