 الولايات المتحدة: النضال الأبدي من أجل حقوق المواطنة | عصر العولمة | DW | 22.07.2023

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عصر العولمة

الولايات المتحدة: النضال الأبدي من أجل حقوق المواطنة

لا تزال العنصرية مشكلة في الولايات المتحدة. لكن المهندسة المعمارية باسكال سابلان وصاحبة المطعم فيرجينيا علي تناضلان لمنع العنصرية في مهنتهما. تعرف كل منهما أن الكفاح من أجل المواطنة لم ينته بعد.

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