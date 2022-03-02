الولايات المتحدة: المنفيون الروس والحرب

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الغزو الروسي لأوكرانيا يشغل أيضا أذهان المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الروسية والأوكرانية. وهم ينظرون بقلق إلى التصعيد في أوروبا. دي دبليو التقت بعضهم في حي ليتل أوديسا.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تخطى سعر برميل النفط عتبة المائة دولار لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، وباتت دول الخليج في قلب أزمة الطاقة العالمية، فهل تستطيع بنفطها وغازها منح السوق الاستقرار؟ وقطر ستساعد ألمانيا.
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