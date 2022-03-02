 الولايات المتحدة: المنفيون الروس والحرب | مراسلون حول العالم | DW | 11.03.2022

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مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة: المنفيون الروس والحرب

الغزو الروسي لأوكرانيا يشغل أيضا أذهان المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الروسية والأوكرانية. وهم ينظرون بقلق إلى التصعيد في أوروبا. دي دبليو التقت بعضهم في حي ليتل أوديسا.

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