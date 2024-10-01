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مجتمعالولايات المتحدة الأمريكية

نضال من أجل حقوق المتحولين جنسياً والحفاظ على هواء نظيف

٥ أكتوبر ٢٠٢٤

الولايات المتحدة في خضم نزاع ثقافي، ومع تقييد الجمهوريين لحقوق المتحولين جنسياً، أصبحت ولاية مينيسوتا ملاذاً آمناً لهم. هنا، يجدون الدعم الذي يفتقرون إليه في أماكن أخرى. رافقنا شخصين متضررين، قدما تقارير عن تجاربهما وتحدياتهما الشخصية.

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