نضال من أجل حقوق المتحولين جنسياً والحفاظ على هواء نظيف

مجتمعالولايات المتحدة الأمريكيةنضال من أجل حقوق المتحولين جنسياً والحفاظ على هواء نظيفTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمجتمعالولايات المتحدة الأمريكية2024/10/5٥ أكتوبر ٢٠٢٤الولايات المتحدة في خضم نزاع ثقافي، ومع تقييد الجمهوريين لحقوق المتحولين جنسياً، أصبحت ولاية مينيسوتا ملاذاً آمناً لهم. هنا، يجدون الدعم الذي يفتقرون إليه في أماكن أخرى. رافقنا شخصين متضررين، قدما تقارير عن تجاربهما وتحدياتهما الشخصية.https://p.dw.com/p/4lISfإعلان