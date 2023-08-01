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مجتمع

الولايات المتحدة - العنف ضد نساء السكان الأصليين

٩ أغسطس ٢٠٢٣

تتعرّض نساء من السكان الأصليين في الولايات المتحدة للاختطاف والقتل بمعدلات أعلى مقارنة بباقي السكان. الظلم الاجتماعي والاقتصادي والعنصرية والافتقار للقدرة على الوصول إلى الموارد يزيد من مخاطر الوقوع ضحية للقتلة واللصوص.

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ونظرا لأنه من النادر أن تتدخل الشرطة فورا، فمن الواضح أن نظام العدالة الأمريكي يخذل مجتمعات السكان الأصليين في كثير من الأحيان. يرافق هذا الفيلم الوثائقي ثلاث نساء من السكان الأصليين؛ فنانة وناشطة وسياسية. كلهن لديهن قريبات إما فُقدن أو قُتِلن. النساء الثلاث يناضلن لأجل العدالة ويعملن على حفظ الذاكرة. وبينما لا زلن يواجهن الآثار المستمرة للصدمة التاريخية، يبحثن عن العلاج، كما أن عليهن في الوقت نفسه مجابهة النظام العنصري الذي أدى لحدوث هذه الأزمة. المخرجة ليا هيل تتابع روث بوفالو التي كانت أول امرأة من السكان الأصليين تُنتَخَب لعضوية مجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، وتبحث عن صلات مع اللاتي سبقنها. ترافق المخرجة ليا هيل أيضا الفنانة أنجيلا توستارز التي تعاملت في فنها مع قرى السكان الأصليين، والناشطة ميستي بابيناو التي أطلقت حملة لأجل لفت الأنظار للنساء المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين. تبلغ نسبة السكان الأصليين 1 بالمئة فقط من مجموع سكان الولايات المتحدة، ولكن 10 بالمئة من النساء المفقودات هنّ من السكان الأصليين. تعزو المخرجة ليا هيل هذا الواقع لحقيقة أن مصالح السكان الأصليين مهملة أو متجاهَلة من قبل الدولة.

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