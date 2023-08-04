 الولايات المتحدة - العنف ضد نساء السكان الأصليين | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

الولايات المتحدة - العنف ضد نساء السكان الأصليين

تتعرّض نساء من السكان الأصليين في الولايات المتحدة للاختطاف والقتل بمعدلات أعلى مقارنة بباقي السكان. الظلم الاجتماعي والاقتصادي والعنصرية والافتقار للقدرة على الوصول إلى الموارد يزيد من مخاطر الوقوع ضحية للقتلة واللصوص.

Doku Bring Her Home - Gewalt gegen indigene Frauen

Doku Bring Her Home - Gewalt gegen indigene Frauen

ونظرا لأنه من النادر أن تتدخل الشرطة فورا، فمن الواضح أن نظام العدالة الأمريكي يخذل مجتمعات السكان الأصليين في كثير من الأحيان. يرافق هذا الفيلم الوثائقي ثلاث نساء من السكان الأصليين؛ فنانة وناشطة وسياسية. كلهن لديهن قريبات إما فُقدن أو قُتِلن. النساء الثلاث يناضلن لأجل العدالة ويعملن على حفظ الذاكرة. وبينما لا زلن يواجهن الآثار المستمرة للصدمة التاريخية، يبحثن عن العلاج، كما أن عليهن في الوقت نفسه مجابهة النظام العنصري الذي أدى لحدوث هذه الأزمة. 

Doku Bring Her Home - Gewalt gegen indigene Frauen

المخرجة ليا هيل تتابع روث بوفالو التي كانت أول امرأة من السكان الأصليين تُنتَخَب لعضوية مجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، وتبحث عن صلات مع اللاتي سبقنها. ترافق المخرجة ليا هيل أيضا الفنانة أنجيلا توستارز التي تعاملت في فنها مع قرى السكان الأصليين، والناشطة ميستي بابيناو التي أطلقت حملة لأجل لفت الأنظار للنساء المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين.

 

Doku Bring Her Home - Gewalt gegen indigene Frauen

تبلغ نسبة السكان الأصليين 1 بالمئة فقط من مجموع سكان الولايات المتحدة، ولكن 10 بالمئة من النساء المفقودات هنّ من السكان الأصليين. تعزو المخرجة ليا هيل هذا الواقع لحقيقة أن مصالح السكان الأصليين مهملة أو متجاهَلة من قبل الدولة.  
 

 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الأربعاء 09 أغسطس/آب 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 09 أغسطس/آب 2023– 22:15 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023– 01:15 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الخميس 10 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023 – 06:15 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023– 10:15 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023– 15:15 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023– 23:15 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023– 13:15 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023– 19:15 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023– 11:15 UTC

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