الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف

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يعتمد 40 مليون شخص في سبع ولايات أمريكية وفي المكسيك على مياه نهر كولورادو، لكن الجفاف الشديد تسبب في نقص كبير في مياه النهر. مراسل قناة دي دبليو شتفان سيمونز زار بحيرة ميد بالقرب من لاس فيغاس.
مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟
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