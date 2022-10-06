 الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف | مراسلون حول العالم | DW | 14.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف

يعتمد 40 مليون شخص في سبع ولايات أمريكية وفي المكسيك على مياه نهر كولورادو، لكن الجفاف الشديد تسبب في نقص كبير في مياه النهر. مراسل قناة دي دبليو شتفان سيمونز زار بحيرة ميد بالقرب من لاس فيغاس.

المزيد من المركز الإعلامي

State Ballet Berlin (Staatsballett Berlin) ensemble perform their program From Berlin with love aboard on the deck of a ship touring Berlin's landmark Bode museum at Spree river, Germany September 12, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ألمانيا: باليه في الهواء الطلق 06.10.2022

Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى 30.09.2022

This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

المزيد مراسلون حول العالم

جدل حول الحجاب في إندونيسيا

مراسلون حول العالم - جدل حول الحجاب في إندونيسيا 14.10.2022

Piece of luggage and shoe from Holocaust victim Datum/Ort: Sept 20, 2022, Auschwitz camp

بولندا: مجموعة مؤثرة في أوشفيتز 14.10.2022

Indonesia: Mandatory hijabs or freedom to choose? A teacher and students wearing hijabs. Ort: Indonesia Sendedatum: 19.09.2022

إندونيسيا: جدل حول الحجاب 14.10.2022

Fokus Europa Großbritannien Schneider

بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال 14.10.2022

اقرأ أيضا

5.8.2021, Eco India, Nothing on our planet can survive without water. Yet in most parts of the world, it’s scarce. The global water crisis is threatening millions of people and their livelihoods. But there are ways to combat water scarcity. Redaktion: Heather Moore

كيف يمكننا حل مشكلة شح المياه وتجنب حروبها مستقبلا؟ 23.08.2021

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟