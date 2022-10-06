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الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف

يعتمد 40 مليون شخص في سبع ولايات أمريكية وفي المكسيك على مياه نهر كولورادو، لكن الجفاف الشديد تسبب في نقص كبير في مياه النهر. مراسل قناة دي دبليو شتفان سيمونز زار بحيرة ميد بالقرب من لاس فيغاس.