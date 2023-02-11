 الولايات المتحدة الأمريكية: تزايد عدد الوفيات بسبب الفينتانيل | العولمة 3000 | DW | 25.02.2023

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العولمة 3000

الولايات المتحدة الأمريكية: تزايد عدد الوفيات بسبب الفينتانيل

في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر انتشار عقار الفنتانيل الخطير وتعاطيه. مفعوله أقوى بخمسين مرة من الهيروين، ويموت بسببه الآن نحو مئة ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا.

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