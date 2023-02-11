الولايات المتحدة الأمريكية: تزايد عدد الوفيات بسبب الفينتانيل

عام من الضغط المتنامي على عمالقة التكنولوجيا

الازدياد الكبير في اعتمادنا على التكنولوجيا جعل الحياة أثناء الجائحة أسهل وأكثر أمانا. لكن المشرعين بدؤوا يتساءلون: ما ثمن ذلك؟ وفي الأثناء تعرضت شركات التكنولوجيا العملاقة لضغط كبير في أوروبا وأمريكا للحد من نفوذها.