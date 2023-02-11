الولايات المتحدة الأمريكية: تزايد عدد الوفيات بسبب الفينتانيل

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في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر انتشار عقار الفنتانيل الخطير وتعاطيه. مفعوله أقوى بخمسين مرة من الهيروين، ويموت بسببه الآن نحو مئة ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا.
شجبت الولايات المتحدة توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيّد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية. كما انتقد اتحاد الشغل وجبهة الخلاص الوطني السلطات بشدة، وسينظم الاتحاد ونقابة الصحافيين تحركات واحتجاجات.
فجر المغرب وكرواتيا مفاجآت مدوية في كأس العالم لكرة القدم في قطر ليتأهلا لنصف النهائي. التجارب السابقة أثبتت أنّ آخر مباراتين هما الأصعب والأخطر، فهل يكملان المسيرة وينهي أحدهما احتكار كأس العالم؟
الازدياد الكبير في اعتمادنا على التكنولوجيا جعل الحياة أثناء الجائحة أسهل وأكثر أمانا. لكن المشرعين بدؤوا يتساءلون: ما ثمن ذلك؟ وفي الأثناء تعرضت شركات التكنولوجيا العملاقة لضغط كبير في أوروبا وأمريكا للحد من نفوذها.
في قضية وصلت إلى محكمة العدل الأوروبية، يتواجه المكتب الألماني لمحاربة الاحتكار مع"ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك. فما هي تفاصيل النزاع؟ ولماذا يشكل أيّ قرار محتمل لصالح برلين كابوسا للشركة الأمريكية؟
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