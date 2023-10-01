الولايات المتحدة الأمريكية: الأطراف الاصطناعية لضحايا الحرب الأوكرانية

مجتمعالولايات المتحدة الأمريكيةالولايات المتحدة الأمريكية: الأطراف الاصطناعية لضحايا الحرب الأوكرانيةTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمجتمعالولايات المتحدة الأمريكية2023/10/21٢١ أكتوبر ٢٠٢٣في فبراير، أصيب إيليا ميخالتشوك بجروح خطيرة في معركة ضد الروس بالقرب من باخموت. فقد الجندي ذراعيه. ويتلقى الآن العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف عودته إلى حياة طبيعية. وتغطي منظمات الإغاثة تكاليف السفر والإقامة.https://p.dw.com/p/4Xkc8إعلان