الولايات المتحدة الأمريكية: الأطراف الاصطناعية لضحايا الحرب الأوكرانية

2023/10/21 ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣

في فبراير، أصيب إيليا ميخالتشوك بجروح خطيرة في معركة ضد الروس بالقرب من باخموت. فقد الجندي ذراعيه. ويتلقى الآن العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف عودته إلى حياة طبيعية. وتغطي منظمات الإغاثة تكاليف السفر والإقامة.