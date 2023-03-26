 الولايات الألمانية تطالب بمزيد من الأموال من أجل استضافة اللاجئين! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.05.2023

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ثقافة ومجتمع

الولايات الألمانية تطالب بمزيد من الأموال من أجل استضافة اللاجئين!

قبيل قمة مقررة هذا الأسبوع يحاول رؤساء وزراء الولايات الألمانية الضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على أموال من أجل استضافة اللاجئين وغيرها من الأمور المتعلقة باللاجئين. المزيد في التقرير التالي.

وصول لاجئين أفارقة إلى ليسبوس اليونانية

وصول لاجئين أفارقة إلى ليسبوس اليونانية

يمارس رؤساء وزراء ولايات ألمانيا ضغوطا على  الحكومة الاتحادية  بسبب مخاوف تتعلق بتكلفة استضافة اللاجئين، وذلك قبيل اجتماع مثير للجدل بهذا الشأن يوم الأربعاء (10مايو/أيار).

وتطالب المدن والأقاليم الألمانية بمزيد من الأموال لإيواء وإطعام ورعاية اللاجئين، بحجة أنهم في في خطوط المواجهة لاستضافة الوافدين الجدد ويحتاجون إلى دعم مالي أكبر وارتفعت، في الآونة الأخيرة، أصوات زعماء الأقاليم الذين أعربوا عن إحباطهم، وذلك قبيل قمة قادة الولايات وقادة الحكومة الاتحادية لمعالجة التكاليف المتعلقة بالهجرة.

 وقال بوريس راين رئيس وزراء ولاية هيسن، من الحزب المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط، لمجموعة /أر إن دي/الإعلامية الألمانية: "المدن والبلديات والمناطق بحاجة إلى مزيد من الأموال بشكل كبير- يجب على الحكومة الاتحادية على الأقل أن تضاعف مساهمتها". وتابع "لا يمكن تمويل  الإقامة والاندماج  على المدى الطويل بأي طريقة أخرى".

 برلين تريد أن تفرض قيوداً على عدد اللاجئين

وقال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا أنهالت ، لصحيفة بيلد آم زونتاغ، إنه يريد من برلين أن تفرض قيودا على  عدد اللاجئين  الذين يتم الترحيب بهم. وتابع:"يجب على الحكومة الاتحادية في نهاية المطاف أن تضمن السيطرة على الهجرة. إذا لم نظهر أننا قادرين على التصرف في ألمانيا، فإن الثقة في ديمقراطيتنا ستتقوض أكثر وأكثر".

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ويريد زعيم بافاريا المحافظ ماركوس سودر قطع المساعدات عن الدول الأصلية التي لا تستعيد طالبي اللجوء المرفوضين وقال سودر للصحيفة "نحن نتمسك بالحق الأساسي في اللجوء. لكن بالنسبة للدول التي لا توافق على إعادة منظمة للوطن، سيتعين علينا أيضا التفكير في تخفيض مساعدات التنمية لها في المستقبل". وجميع رؤساء الوزراء الثلاثة لا ينتمون إلى ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثي الحاكم. وحتى الآن، كانت هناك استجابة حذرة من الحكومة على  مطالب برلين  بتحمل المزيد من التكاليف. لكن النقد على مستوى الولايات من داخل تكتل شولتس بدأ أيضا يآخذ في الظهور.

وقال فينفريد كرتشمان، رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج، لصحيفة بيلد آم سونتاج: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤوليتها وألا تترك الولايات والبلديات وحدها تتحمل التكاليف الإضافية لأزمة اللاجئين".

يشار إلى أنه منذ بداية العام، تقدم حوالي 100 ألف شخص بطلبات لجوء في ألمانيا للمرة الأولى. ووفقا  للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين ، تم تقديم 19629 طلبا في نيسان/أبريل الماضي. وخلال الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى أذار/مارس، تم تقديم 80 ألفا و978 طلب حماية بشكل رسمي. وفي عام 2022 ككل، تلقى المكتب 217 ألفا و774 طلب لجوء.

وتعهدت الحكومة الاتحادية بتقديم 2,75 مليار يورو (3 مليارات دولار) للولايات والمدن والبلديات  في العام الجاري وتعتبر ألمانيا وجهة رئيسية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، بالإضافة إلى طالبي اللجوء من أماكن أخرى مثل سوريا وأفغانستان والعراق.

ويذكر أن السلطات الإيطالية تسعى بشكل حثيث، من جهة، لرفع عبء أعداد الوافدين إليها بالتعاون مع الدول الأوروبية، ومن جهة أخرى، إلى الحد من الهجرة إلى شواطئها عبر التنسيق مع تونس التي يفر منها المهاجرون بشكل رئيسي، وكذلك عبر القوانين، فقد أيد مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 213 صوتا مرسوم "كوترو" للهجرة بشأن حق الاستئناف للمهاجرين في حال عدم قبول طلباتهم للحماية الدولية، والذي تعارضه منظمات حقوقية كونه يفاقم الحالة القضائية للأجانب الواصلين إلى إيطاليا ويتسبب بزيادة الحالات غير القانونية.

د.ص (د ب أ، وكالات)

مهاجر نيوز 2023

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    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

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  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

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  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

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  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

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    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

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    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

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  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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