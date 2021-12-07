الولايات المتحدة الأمريكية: لفت الأنظار إلى أوضاع الإيغور

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تضطهد الصين بشكل منهجي الأقلية المسلمة الإيغورية. مئات الآلاف محتجزون في المعسكرات تحت ظروف غير إنسانية. في الولايات المتحدة ، يحاول صاحب مطعم لفت الانتباه إلى وضعهم وإلى مصير والده.
تحت شعار "عالم واحد، بلد واحد" افتتح الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط جو مشحون بالتوترات، ومقاطعة دبلوماسية بسبب الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس اللجنة الأولمبية إلى السلام.
يجتمع الرئيس الروسي بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها. وتعتبر الصين داعمة لروسيا في موقفها.
لقاء جمع الرئيسين الروسي والصيني في بكين يكشف عن ميلاد تحالف يرى البلدان فيه أقوى شراكة استراتيجية بينهما، وتتمخض عنه صفقات مع شركات الغاز والبترول الروسية بمئات المليارات من الدولارات.
بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.
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