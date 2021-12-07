 الولايات المتحدة الأمريكية: لفت الأنظار إلى أوضاع الإيغور | مراسلون حول العالم | DW | 11.02.2022

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مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة الأمريكية: لفت الأنظار إلى أوضاع الإيغور

تضطهد الصين بشكل منهجي الأقلية المسلمة الإيغورية. مئات الآلاف محتجزون في المعسكرات تحت ظروف غير إنسانية. في الولايات المتحدة ، يحاول صاحب مطعم لفت الانتباه إلى وضعهم وإلى مصير والده‫.‬

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