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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية
توماس لاتشان
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
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Thomas Latschan Bonn 9558
توماس لاتشان كاتب ومحرر في شؤون السياسة الدولية