الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد احتجاز روسيا مدير محطة زابوريجيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن السلطات الروسية أبلغتها أن مدير محطة زابوريجيا للطاقة النووية محتجز للاستجواب. وذكر متحدث باسم الوكالة دون ذكر المزيد من التفاصيل "طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيحا من السلطات الروسية، وأبلغتنا أن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية محتجز مؤقتا من أجل الاستجواب".

واعتقلت روسيا إيغور موراتشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوبأوكرانيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "اينرغو-اتوم" السبت.

واحتلت القوات الروسية المصنع منذ الرابع من آذار/مارس. وقد استُهدف عدة مرات في الأشهر الأخيرة بقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراءه وأثار مخاوف من وقوع حادث نووي.

وقال بيترو كوتين رئيس "اينيرغو-اتوم" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إن "دورية روسية" اعتقلت موراتشوف الجمعة حوالي أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا. وأضاف أنه تم توقيف السيارة التي تنقل مدير المصنع وإخراجه منها ونقله "معصوب العينين إلى جهة مجهولة". وتابع كوتين أن موراتشوف "يتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن الأمن النووي".

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وتقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسميًا الجمعة. وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة في أيلول/سبتمبر. وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة أمنية حول الموقع.

وفي سياق منفصل، عُثر على جثث 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركيف السبت. وقال أوليغ سينيغوبوف على موقع تلغرام "في منطقة كوبيانسك، عثر على قافلة سيارات تحمل مدنيين تعرّضت لإطلاق نار. بحسب المعلومات الأولية، قتل 20 شخصا في السيارات.. هاجم المحتلون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف. هذه قسوة لا يوجد أي مبرر لها".

وشاهد مراسلو فرانس برس الجمعة جثث 11 مدنيا على الأقل قتلوا على طريق مع انسحاب القوات الروسية المهزومة من كوبيانسك. وأفاد الجنود الأوكرانيون الذين عثروا على السيارات المدنية المدمّرة حيث وجد القتلى الذين بدت جثث بعضهم محترقة، عن اعتقادهم بأن الجنود الروس هاجموا قافلة مدنية.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)