 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد احتجاز روسيا مدير محطة زابوريجيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2022

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد احتجاز روسيا مدير محطة زابوريجيا

اعتقلت روسيا مدير محطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية. واتهامات لروسيا بمهاجمة قافلة مدنية في شمال شرق أوكرانيا، حيث عُثر على جثث 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات.

حرب أوكرانيا | محطة الطاقة النووية في زابوريجيا

روسيا تعتقل إيغور موراتشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن السلطات الروسية أبلغتها أن مدير محطة زابوريجيا للطاقة النووية محتجز للاستجواب. وذكر متحدث باسم الوكالة دون ذكر المزيد من التفاصيل "طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيحا من السلطات الروسية، وأبلغتنا أن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية محتجز مؤقتا من أجل الاستجواب".

مختارات

أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا بعدم تصنيف روسيا كدولة "راعية للإرهاب". وهو تصنيف سعت أوكرانيا بينما حذرت موسكو من أن خطوة كهذه ستؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

تقدّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لاحتلال القوات الروسية والتي فُصلت عن شبكة الكهرباء الأوكرانية مساء الاثنين وتثير الخشية من مخاطر إشعاعية منذ أشهر.

بعد اتهام أوكرانيا، لروسيا بقصف محطة زابوريجيا النووية مجددا، ارتفعت الأصوات المحذرة من مخاطر استمرار تدهور الوضع هناك، فيما نددت عدة دول بما اسمته "عسكرة" روسيا لمحطة زابوريجيا.

واعتقلت روسيا إيغور موراتشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوبأوكرانيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "اينرغو-اتوم" السبت.

واحتلت القوات الروسية المصنع منذ الرابع من آذار/مارس. وقد استُهدف عدة مرات في الأشهر الأخيرة بقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراءه وأثار مخاوف من وقوع حادث نووي.

وقال بيترو كوتين رئيس "اينيرغو-اتوم" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إن "دورية روسية" اعتقلت موراتشوف الجمعة حوالي أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا.  وأضاف أنه تم توقيف السيارة التي تنقل مدير المصنع وإخراجه منها ونقله "معصوب العينين إلى جهة مجهولة". وتابع كوتين أن موراتشوف "يتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن الأمن النووي".

بتوقيت برلين - احتجاجات وهروب جماعي: هل ينقلب الروس على بوتين؟

وتقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسميًا الجمعة. وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة في أيلول/سبتمبر. وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة أمنية حول الموقع.

وفي سياق منفصل، عُثر على جثث 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركيف السبت. وقال أوليغ سينيغوبوف على موقع تلغرام "في منطقة كوبيانسك، عثر على قافلة سيارات تحمل مدنيين تعرّضت لإطلاق نار. بحسب المعلومات الأولية، قتل 20 شخصا في السيارات.. هاجم المحتلون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف. هذه قسوة لا يوجد أي مبرر لها".

وشاهد مراسلو فرانس برس الجمعة جثث 11 مدنيا على الأقل قتلوا على طريق مع انسحاب القوات الروسية المهزومة من كوبيانسك. وأفاد الجنود الأوكرانيون الذين عثروا على السيارات المدنية المدمّرة حيث وجد القتلى الذين بدت جثث بعضهم محترقة، عن اعتقادهم بأن الجنود الروس هاجموا قافلة مدنية.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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