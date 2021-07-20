الوكالة الدولية للطاقة: الانبعاثات الكربونية نحو تسجيل مستويات قياسية

قالت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) اليوم الثلاثاء (20 يوليو/تموز 2021) من أن الثلاثاء (20 يوليو/تموز 2021) إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة وباء كورونا، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.

في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر. وخُصّصت حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع "مستدامة" في مجال الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "نظراً إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية".

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أن "منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال".

من جانبه، قال راينر هوفمان ، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات العمال (DGB) لحماية المناخ إن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا من خيارات سياسة المناخ - سواء كنت تتحمل تكلفة التدفئة أو النقل"، مضيفاً أننا "بحاجة إلى بدائل لمحركات الاحتراق الداخلي تكون في متناول الناس أيضًا ".

وقال هوفمان إن هناك حاجة لتجديد المباني بكفاءة في استخدام الطاقة حيث لا يتحمل المستأجرون تكاليف المباني منخفضة الانبعاثات، وتابع: "نحن بحاجة إلى المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة في مواقع المدن الداخلية أيضًا ، بحيث تصبح أوقات التنقل للعمل أخيرًا أقصر وليس أطول فقط. فقط أطول."

برامج لدعم الطاقة النظيفة

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن جزءًا بسيطًا فقط من حزم المساعدات العالمية وبرامج التحفيز الاقتصادي للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا سيذهب نحو الطاقة النظيفة. وقالت الوكالة إن من إجمالي 16 تريليون دولار (أقل بقليل من 13.6 تريليون يورو) من المساعدات الحكومية ، تم تخصيص 380 مليار دولار فقط للطاقة النظيفة، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ جميع المشاريع كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023.

وفقًا لتتبع الاسترداد المستدام لوكالة الطاقة الدولية، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في هذه الحالة ستكون أعلى بمقدار 3.5 مليار طن متري في عام 2023 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سيناريو يلتزم فيه المجتمع الدولي بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مقارنة بـ ما قبل العصر الصناعي ، على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس للمناخ.

رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قال إنه منذ بداية أزمة كورونا فإن دول عديدة تحدثت عن أهمية التحرك نحو مستقبل أنظف، وحث على أن العديد منهم الآن يجب أن يدعموا أقوالهم بالأفعال.

وفقًا للأمم المتحدة ، سيتطلب تحقيق هدف 1.5 درجة انخفاضًا سنويًا في الانبعاثات بحوالي سبعة بالمائة.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد قدمت مؤخرًا حزمة شاملة من التدابير للمساعدة في تحقيق أهداف مناخية أكثر صرامة يشير الاتحاد الأوروبي إليها على أنها "صفقة خضراء". وبحلول عام 2050 فإنه لن يتم إطلاق المزيد من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ا ف ب)