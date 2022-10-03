 الوكالة الدولية الطاقة توصي الأوروبيين بتوفير الطاقة بمعدل العشر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2022

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الوكالة الدولية الطاقة توصي الأوروبيين بتوفير الطاقة بمعدل العشر

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود خلال الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى حدوث تراجع في أنحاء منطقة اليورو.

محطة بورطوفايا الرسوية لتصنيع الغاز المسال

محطة بورطوفايا الرسوية لتصنيع الغاز المسال

أوصت الوكالة الدولية للطاقة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بالاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود من منشآت التخزين وانقطاع الامدادات خلال الشتاء.

وجاء في تقرير سوق الغاز الذي عرضته الوكالة في العاصمة الفرنسية باريس إنه من أجل الحفاظ على احتياطي الغاز عند مستوى ملائم حتى نهاية موسم التدفئة، يجب تقليص الطلب بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 13 بالمائة مقارنة بالمتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية.

مختارات

ويقول التقرير إنه في ظل التدفق المنخفض للغاز الطبيعي المسال سوف يضمن ذلك بقاء مخزون الغاز عند مستوى يتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة.

وبدون  خفض استهلاك الغاز، وفي حال التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإن مستويات التخزين قد تتراجع إلى أقل من 5 بالمائة إذا تم في نفس الوقت شحن كمية قليلة من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. هذا من شأنه زيادة خطورة حدوث انقطاع في الامدادات إذا حدثت موجة برد لفترة قصيرة.

نشاط اقتصادي في تراجع

ويبدو أن أزمة الطاقة في القارة العجوز تترجم إلى أرقام، إذ أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو صدر اليوم الاثنين إلى تراجع أكثر الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع فواتير الطاقة، إلى جانب حذر المستهلكين نتيجةً لارتفاع تكلفة المعيشة.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى منذ 27 شهراً، منخفضاً إلى 48.4 في سبتمبر/ أيلول من 49.6 في أغسطس/ آب، ما يعني أنه يواصل مستواه دون الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد اند بورز غلوبال إنه "المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة، (ما) سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو".

Infografik Karte Nordstream 1 + 2 Leck AR

وتابع أنه و"باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء (كورونا)، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهياراً في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009".

تحقيقات روسية حول نورد ستريم

من جانب آخر قال مدير  جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي  سيرغي ناريشكين إن روسيا تواصل جمع حقائق تتعلق بتخريب خطي أنابيب  نورد ستريم، ملمحا إلى أن  بعض البيانات غير المباشرة تشير إلى وجود آثار تدل على تورط الغرب.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، أن ناريشكين أدلى بتصريحه في مقابلة ببرنامج "موسكو.الكرملين.بوتين" المذاع على القناة الروسية الأولى "روسيا1-".

وقال: "نستمر في جمع حقائق، وهي حتى الآن غير مباشرة. لكن البيانات غير المباشرة، سواء البيانات التي نُشرت من قبل والبيانات التي لم يُعلن عنها بعد، تشير بالطبع إلى وجود آثار غربية".

ويؤكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية بذلك ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام، متحدثا عن أنّ التحالف الأنغلو ساكسوني "بدأ فعليا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا. وقال إن "من الواضح للجميع المستفيد من ذلك".

و.ب/ ع.غ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


 

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