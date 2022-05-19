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الوقود الحيوي أم الغذاء؟

موضوع مثير للجدل. يتعرض منتجو الوقود الحيوي للضغوط، على الرغم من أن الحاجة إلى منتجاتهم الآن هي أكبر من السابق بسبب الحظر النفطي المفروض على روسيا. لكن أصوات الدعاة لاستخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء بدلا من الوقود تزداد ارتفاعا.