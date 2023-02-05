الوقود الاصطناعي يتيح الطيران دون الإضرار بالمناخ

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الوقود الأحفوري يلوث مناخنا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن الوقود الاصطناعي قد يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية. يمكن بالفعل إضافة الوقود الاصطناعي المستدام إلى الكيروسين والبنزين والديزل، إلا أن إنتاجه لا يزال مكلفًا.
من خلال استثماراتهم، يصدر المليارديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين المرات أكثر من المتوسط العالمي. وفي ألمانيا يرتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة لمستوى قياسي ما يتسبب في المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تسبب احتجاج لنشطاء حماية المناخ، في إغلاق أحد مدرجي مطار ميونيخ، بعد أن لصق نشطاء "الجيل الأخير" أنفسهم على مدرج المطار.
وأكدت متحدثة باسم المجموعة تقول "ظل مواجهة خطر جحيم المناخ، فإننا بحاجة ولأفعال وليس عبارات جوفاء".
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 26" لبذل كل ما في وسعهم لـ"إنقاذ البشرية" في مواجهة التغير المناخي، فيما حذر رئيس وزراء بريطانيا من أن فشل المؤتمر قد يتسبب بغضب شعبي "لا يمكن احتواؤه".
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