 الوقود الاصطناعي يتيح الطيران دون الإضرار بالمناخ | المستقبل الآن | DW | 12.02.2023

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المستقبل الآن

الوقود الاصطناعي يتيح الطيران دون الإضرار بالمناخ

الوقود الأحفوري يلوث مناخنا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن الوقود الاصطناعي قد يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية. يمكن بالفعل إضافة الوقود الاصطناعي المستدام إلى الكيروسين والبنزين والديزل، إلا أن إنتاجه لا يزال مكلفًا.

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هل تمثل العواصف الشمسية خطراً على التكنولوجيا على الأرض؟ 12.02.2023

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