 الوقت يمضي وبلاد الرافدين قد تصبح صحراء! | العراق اليوم | DW | 12.05.2022

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العراق اليوم

الوقت يمضي وبلاد الرافدين قد تصبح صحراء!

غياب الحكومة يعني غياب السلطة، ملفات مصيرية في انتظار حكومة ربما تكون كسابقاتها. ملفات الطاقة والخلافات مع أقليم كردستان والجفاف الذي قد يحول العراق إلى صحراء! هل يقضي العراقيون على بلاد الرافدين؟

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ضيف الحوار: الإعلامي علاء الخطيب

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