الوقت يمضي وبلاد الرافدين قد تصبح صحراء!

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
غياب الحكومة يعني غياب السلطة، ملفات مصيرية في انتظار حكومة ربما تكون كسابقاتها. ملفات الطاقة والخلافات مع أقليم كردستان والجفاف الذي قد يحول العراق إلى صحراء! هل يقضي العراقيون على بلاد الرافدين؟
ضيف الحوار: الإعلامي علاء الخطيب
غياب الحكومة يعني غياب السلطة، ملفات مصيرية في انتظار حكومة ربما تكون كسابقاتها. ملفات الطاقة والخلافات مع أقليم كردستان والجفاف الذي قد يحول العراق إلى صحراء! هل يقضي العراقيون على بلاد الرافدين؟
المستشفيات العراقية تسجل مئات حالات الاختناق بسبب عواصف ترابية وتصاعد الغبار الكثيف، فيما أعلنت هيئة الحشد العراقي عن صدّ هجوم لداعش حاول استغلال الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أيام لتنفيذ هجوم.
يعاني العراق من جفاف يشتد مع مرور الأيام، ما دفع بالحكومات العراقية للتفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول