 الوضع يزداد سوءا في سوريا.. العالم يتخلى عن إدلب! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الوضع يزداد سوءا في سوريا.. العالم يتخلى عن إدلب!

يواصل النظام السوري بالاشتراك مع حليفه الروسي غاراته الجوية على محافظة إدلب والتي تستهدف المدنيين. والناس يائسون ويريدون الهرب إلى تركيا. لكن الحدود تبقى مغلقة لأن أنقرة لا ترغب في استقبال لاجئين إضافيين.

لم تترك الغارات الجوية للمدنيين سوى الفرار بجلودهم

لم تترك الغارات الجوية للمدنيين سوى الفرار بجلودهم

"لم يعد بإمكان الناس في إدلب سوى البقاء في البيوت ومشاهدة الموت بعيونهم أو محاولة عبور الحدود إلى تركيا بحثا عن الأمن وحياة أفضل"، هذا ما يقوله السوري مصطفى دنون الموجود على الحدود مع تركيا أمام الكاميرا. وهذا الفيديو القصير ينشره الشاب عبر موقع تويتر.

وتحت شعار "من إدلب إلى برلين" سار آلاف الأشخاص في نهاية الأسبوع من المحافظة السورية الشمالية على الحدود مع تركيا لحمل المجتمع الدولي على عمل شيء، لأنهم يشعرون بأن العالم قد تخلى عنهم.

"معركة الأسد الحاسمة"

ومنذ شهرين تقصف قوات النظام السوري والقوات الروسية السكان في إدلب، فالمحافظة التي تقع في الشمال الغربي من البلاد باتت المعقل الأخير للفصائل المسلحة و"الجهادية"، فيما يسعى نظام الرئيس السوري بشار الأسد لإخضاع هذه المنطقة لسلطته. وتتقدم قوات الأسد بدعم من سلاح الجو الروسي، كما أنها استحوذت على العديد من المواقع، بينها مدينة معرة النعمان الرئيسية التي تعرضت للقصف الشديد وإخلائها من البشر.

ويسمي الأسد الهجوم على محافظة إدلب "المعركة الحاسمة الكبرى". ويشمل ذلك على ما يبدو تدمير البنية التحتية للمحافظة، فقد "تم استهداف عدد لا يُستهان به من المستشفيات، والبعض منها دمر جزئيا فيما دمر الآخر بالكامل"، يقول كريستيان رايندرس من منظمة أطباء بلا حدود.

وبالنسبة إلى الجرحى تتضاءل إمكانيات تلقي العلاج يوما بعد آخر، كما يقول منسق مشروع شمال إدلب بمرارة: "كلما كان على الناس الذهاب لمناطق أبعد للبحث عن طبيب كلما ازدادت الخشية من أن يسوء وضعهم أو أن يموتوا على الطريق". وفي الجزء الجنوبي بأكمله للمحافظة لم يعد يوجد، حسب معطيات إدارة الصحة، مستشفى واحد في إدلب. ومؤخرا تعرض مستشفى أريحا هناك للهجوم وتوفي عشرة مدنيين على الأقل، فيما تنفي روسيا التورط في هذا الحادث.

السكان يفرون من عمليات قصف وحدات الأسد من ادلب

السكان يفرون من عمليات قصف وحدات الأسد من ادلب

تصعيد بين قوات الأسد وتركيا

ويسعى الأسد وحليفته روسيا مؤخرا لإعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا. كما يجاهر الحليفان بأنهما يريدان القضاء على جهاديي الهيئة التي انبثقت عن تنظيم القاعدة.

وتفيد معطيات المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري بأن الجيش السوري وسلاح الجو الروسي وجها في الأيام الماضية أكثر من 200 ضربة جوية ضد السكان المدنيين.

بدورها أقامت تركيا، التي تقف إلى جنب الفصائل المعارضة والجهادية 12 مركزا في المحافظة بهدف مراقبة وقف إطلاق النار. لكن العديد من الاتفاقات حول وقف إطلاق النار بين روسيا، حليفة الأسد، روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى باءت إلى حد الآن بالفشل. ويبدو أن الجيش السوري، حسب معطيات وزارة الدفاع التركية، قتل خلال تقدمه الأخير خمسة جنود أتراك وموظفا مدنيا كانوا جزءا من قافلة هاجمها جنود الأسد بالرغم من أنهم أحيطوا علما بمواقع القوات التركية.

تركيا تريد الجلوس على الطاولة

وردت تركيا بهجوم مضاد. وحسب معطيات الرئيس رجب طيب أردوغان تم أثناء ذلك قتل 35 جنديا سوريا. وقال أردوغان بأنه لم يكن ممكنا عدم الرد على هذا النوع من الهجمات: "سنواصل الانتقام". وفي خطاب موجه إلى روسيا قال الرئيس التركي: "لا يحق لكم الوقوف معترضين في طريقنا".

بيد أن الجيش الروسي اعلن من جانبه بأن الطرف التركي لم يطلعه على تحركاته. ولذلك تم استهداف الجنود الأتراك بقصف من القوات الحكومية السورية. والبعض يرى في الهجوم أيضا رسالة من روسيا إلى تركيا لتوخي التحفظ خارج حدودها: "أردوغان يرى نفسه كضامن للقوى المعارضة"، يقول كريستيان براكيل، مدير مؤسسة هايريش بول في إسطنبول. "بالنسبة إلى تركيا يتعلق الأمر في التزامها في إدلب أيضا بالحصول على مقعد في طاولة المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالنظام في سوريا"، يضيف براكيل.

Syrien Militärfahrzeuge der Türkei (AFP via Getty Images)

عربلات عسكرية تركية في بلدة دانا

كارثة إنسانية

مختارات

شهدت محافظة إدلب تبادلاً لإطلاق النار بين القوات السورية والتركية، في تصعيد خطير أوقع قتلى من الطرفين، في وقت تواصل دمشق بدعم روسي انتزاع مناطق خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في شمال غرب سوريا. (03.02.2020)

قتل عشرة مدنيين في غارات جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث تواصل قوات النظام تقدمها على الأرض، فيما دفع الهجوم نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية. (30.01.2020)

"قلق أردوغان الرئيسي يتمثل في أن يحاول عدد متزايد من الناس الهروب إلى تركيا"، يقول براكيل. فحسب معطيات الأمم المتحدة هرب 390.000 شخص في المجموع منذ بداية ديسمبر 2019 من إدلب. وعدد المهجرين فقط في الشهور التسعة الماضية وصل إلى 750.000 شخص. وبالرغم من أن التوجه إلى الحدود ذو مفعول رمزي، فإن البعض يأمل في عبور الحدود المغلقة باتجاه تركيا، وهذا غير مستبعد، حسب خبير شؤون تركيا، براكيل.

وحتى لو أنه تم تشديد الرقابة على الحدود، فإن بعض حراس الحدود يأخذون رشى لا تتوفر لدى الكثيرين من الناس من سكان إدلب. وعوض ذلك يقبع الكثير منهم في مخيمات اللاجئين على الحدود تحت المطر وفي البرد بدون رعاية طبية كافية. وتحذر منظمات تابعة للأمم المتحدة منذ مدة من حصول كارثة إنسانية.

وبعد أسابيع قليلة ستحل السنة التاسعة للحرب في سوريا، التي بات واضحا، ومنذ زمن طويل، أن نظام بشار الأسد هو المنتصر عسكريا فيها. لكن من أجل بسط الهيمنة على كامل سوريا تنقصه السيطرة على إدلب. وللسيطرة عليهان لا تميز قوات النظام السوري في هجماتها بين المدنيين والمتطرفين.

ديانا هودالي/ م.أ.م

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مهمة إنقاذ عند مطلع الفجر

    خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    عملية الإنقاذ الأولى في حلب

    عندما اندلعت الحرب في سوريا، كان علاء يعمل كسائق سيارة إسعاف في حلب. وفي طريقه إلى المنزل، كان يوزع الطعام على القطط الضالة. بعدها، بدأ في البحث عن القطط الحية في المناطق التي مزقتها الحرب ونقلها إلى المنزل. كما أن علاء كان يحصل عند الجزار على طعام يُعطيه لهذه القطط.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    صداقة مع القطط

    عندما كان علاء ما يزال مُتواجداً في حلب، ظهرت التقارير الأولى التي تتحدث عما يقوم به مع القطط. وحصل علاء على المساعدة من أصدقاء الحيوانات في أرجاء متفرقة حول العالم، وأصبح علاء يُعرف بـ "رجل القطط من حلب". وقال علاء في تصريح سابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لأن الجميع رحلوا عن البلاد وبما في ذلك أصدقائي، فقد أصبحت القطط أصدقائي". وكان علاء قد افتتح مأوى الحيوانات الأول الخاص به في حلب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    ملجأ في إدلب

    نهاية عام 2016، تعرض مأوى علاء للحيوانات إلى القصف، ليضطر علاء بعدها بوقت قصير إلى الهرب من قوات الرئيس بشار الأسد إلى إدلب ومعه 22 قطة. وفتح علاء في إدلب مرة ثانية مأوى للحيوانات، بيد أنه هذه المرة ضم أيضاً إلى جانب القطط الكلاب والقرود والأرانب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    تعاطف مع جميع الكائنات الحية

    يقع مأوى علاء للحيوانات في شمال إدلب، حيث الوضع أكثر هدوءاً. وتتلقى الحيوانات هناك عناية طبية، فضلاً عن حصولها على الطعام. أما بعض هذه الحيوانات فتبقى، بينما البعض الآخر يختفي. ويقول علاء :"منذ صغري وأنا أحب القطط".

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    حرب مستمرة في إدلب

    بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب وأكثر من 400 ألف قتيل، تُعد إدلب آخر أكبر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا. وفي نهاية (أبريل/نيسان) بدأت قوات النظام إلى جانب حلفائه الروس هجوماً على إدلب. كما أنه يعيش في هذه المحافظة السورية ثلاثة ملايين شخص نصفهم فار من ويلات الحرب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مساعدة للأطفال والقطط

    يقول علاء إن أكبر الخاسرين في الحرب في سوريا هم الأطفال والحيوانات، مضيفاً "لهذا السبب سأستمر في مساعدتهم". إعداد: رحيل كلاين/ر.م


مختارات

محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

رغم خطورة ذلك على حياته، يواصل محمد علاء مهمة انتشال القطط من أنقاض المنازل المُدمرة جراء الحرب في سوريا. ويعتني سائق سيارة الإسعاف السابق هذا بالقطط وعدة حيوانات آخرى في مأوى خاص بها في أكثر من مكان في سوريا. (26.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Syien Ariha Idlib-Provinz nach Luftangriffen

قوات النظام السوري تسيطر على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية 29.01.2020

قوات الرئيس السوري بشار الأسد تدخل معرة النعمان، وفق تأكيدات المرصد السوري، في خطوة قد تصبح مفصلية في آخر معقل يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

BdTD | Bild des Tages deutsch | Graffitikünstler in Idlib

مسائية DW: الجيش السوري يتقدم وأردوغان يهدّد.. ماذا بعد معرة النعمان؟ 29.01.2020

قوات النظام السوري تسيطر على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، وأردوغان يقول إن صبر تركيا بدأ ينفذ، متهماً روسيا بعدم احترام الاتفاقات المبرمة بشأن شمال غرب سوريا...فماذا بقي من تفاهمات استانا؟

Syrien Idlib Angriffe auf syrisches Rebellengebiet

المرصد: مقتل مدنيين في غارات "سورية وروسية" على إدلب 02.02.2020

يتواصل القصف الجوي على عدة مناطق في شمال غرب سوريا حيث قتل مدنيون جراء غارات سورية وروسية، فيما يزداد لهيب المواجهات على محاور عدة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي وكذلك في ريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  