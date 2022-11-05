الوضع في المخيمات بين صربيا والاتحاد الأوروبي

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يجعل الجو بارد في أوروبا الأمور أكثر صعوبة لمن يحاولون الوصول من صربيا إلى الغرب. تحاول مجموعة من النشطاء مدهم بالطعام والمعلومات، خلال انتظارهم لمحاولة عبور الحدود.
بعد سنوات من الإعلان عن إقفاله، ها هو طريق غرب البلقان يعود للواجهة من جديد، مع ارتفاع في أعداد التقارير التي تتحدث عن ازدياد نسبة المهاجرين الذين عبروه. بعض الدول المحاذية لذلك الطريق اتخذت مواقف صارمة ضد المهاجرين.
على طريق البلقان تقطعت السبل بمهاجرين عالقين بين سطوة شبكات الإتجار بالبشر ومحاولات العبور المنهكة وعمليات الصد لمنعهم من إكمال طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي. فريق مهاجر نيوز (حلقة 3 من 3) يكشف تفاصيل جديدة عن تهريب البشر.
وافق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على انضمام كرواتيا لمنطقة شنغن لحرية الحركة ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2023. بيد أن طلبي رومانيا وبلغاريا لم يحظيا بالإجماع المطلوب. فلماذا تم رفض طلبيهما؟
تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016
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