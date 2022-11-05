 الوضع في المخيمات بين صربيا والاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 18.12.2022

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الوضع في المخيمات بين صربيا والاتحاد الأوروبي

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