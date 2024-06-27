الوصول للملعب متأخرا - شرطة شتوتغارت ترد على مدرب بلجيكا

تقدم بلجيكا أداء ضعيفا حتى الآن لكنها صعدت لدور الـ16 بأمم أوروبا بتعادلها مع أوكرانيا. واشتكى المدرب تيديسكو من ظروف رحلة فريقه من فندق الإقامة للملعب قائلا إنها أثرت على استعداده للمباراة، لكن شرطة شتوتغارت ردت عليه.

ذكرت شرطة مدينة شتوتغارت الألمانية أن البلجيكيين هم المسؤولون عن وصولهم المتأخر لمباراتهم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" أمام المنتخب الأوكراني يوم أمس الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام حاليا في ألمانيا.

وقال فرانك بيلتس، المتحدث الرسمي باسم الشرطة لصحيفتي "شتوتغارت ناخريشتين" وشتوتغارت تسايتونغ": "قامت الشرطة بإبلاغ المنتخب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مسبقا أن 40 دقيقة ليست كافية للوصول من مقر إقامة الفريق إلى الملعب. وأشارت الشرطة إلى أن المسافة تستغرق 60 دقيقة. ولكن تم رفض ذلك من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

واشتكى دومينيك تيديسكو، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، بعد المباراة، من ظروف الرحلة الصعبة. وقال تيديسكو بعد تأهل فريقه لدور الـ 16: "استغرقنا ساعة للحضور من مقر الفندق برفقة الشرطة. الطريق كان خاليا تماما، ولكنهم أبطأوا السرعة إلى 20 - 25 كيلومتر في الساعة. كل إشارات المرور كانت حمراء. اتيحت لدي دقيقتان فقط لإجراء محادثة تحضيرية كان علينا أن نقلل من وقت الإحماء. هذا لا يصدق".

ورد بيلتس قائلا من وجهة نظر الشرطة "لم يحدث أي شيء غير معتاد خلال مرافقتنا لحافلة الفريق البلجيكي"، مشيرا إلى أن الحافلة غادرت الفندق متأخرة ثلاث دقائق. وأوضح أن سرعة الحافلة يجب أن تقل بشكل مؤقت، لاحترام فارق التوقيت المطلوب بين وصول الفريقين المشاركين في المباراة. وأكد أن البلجيكيين مهدوا للوصل متأخرا بأنفسهم من خلال الإصرار على أن زمن الرحلة يستغرق 40 دقيقة فقط، وليس 60 دقيقة.

يذكر أن دومينيك تيديسكو (38 عاما) ولد في إيطاليا ويحمل جنسيتها، لكنه تربى وترعرع في ألمانيا ويحمل جنسيتها أيضا، فقد انتقلت عائلته للعيش في ألمانيا عندما كان سنه عامين. وقبل توليه مهمة تدريب المنتخب البلجيكي كان قد درب لايبزيغ الألماني وسبارتاك موسكو وقبلهما شالكه الألماني.

صعود دراماتيكي لدور الـ16

وتعادلت بلجيكا بطريقة مخيّبة للآمال مع أوكرانيا سلباً الأربعاء في آخر مباريات المجموعة الخامسة، لكنها رغم ذلك صعدت إلى ثمن النهائي بالبطولة التي ودعتها أوكرانيا بهذا التعادل.

وحلّت رومانيا(4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي الفرق الثلاثة إضافة إلى سلوفاكيا في عدد النقاط.

وسجّلت رومانيا 4 أهداف في دور المجموعات وتلقت شباكها 3 أهداف، مقابل هدفين مُسجّلين لبلجيكا وعليها هدف، في حين تأهلت سلوفاكيا بتسجيلها ثلاثة أهداف مقابل تلقيها مثلها، فيما تذيّلت أوكرانياالترتيب وودّعت البطولة باكتفائها بتسجيل هدفين وتلقيها أربعة أهداف.

وستلعب بلجيكا مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)