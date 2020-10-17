 الوصول إلى الخليج.. حلم مهاجرين أفارقة يتبخر في صحراء اليمن | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.10.2020

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ثقافة ومجتمع

الوصول إلى الخليج.. حلم مهاجرين أفارقة يتبخر في صحراء اليمن

تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يعودون إلى ديارهم بعد فشلهم في الوصول إلى السعودية ودول الخليج عبر اليمن. المنظمة الدولية للهجرة سلطت الضوء في تقرير لها على الأسباب وظروف الرحلة.

تحطم الحلم بالوصول إلى دول الخلبيج (أرشيف)

تحطم الحلم بالوصول إلى دول الخلبيج (أرشيف)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأحد (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020) في بيان موت 8 أشخاص غرقاً على الأقل وفقدان 12 آخرين أثناء محاولتهم الهجرة من القرن الإفريقي إلى دول الخليج عبر اليمن. وقال أحد الناجين الذي تحدث مع المنظمة الأممية إن المهربين خدعوا المهاجرين، الذين كان معظمهم من الصوماليين والإثيوبيين، وضربوهم بالعصي والقضبان الحديدية.

تزايد أعداد العائدين

"تتزايد أعداد العائدين من اليمن إلى جيبوتي"، تؤكد رئيسة بعثة منظمة الهجرة في جيبوتي، ستيفاني ديفيوت، مشيرة إلى وجود آلاف المهاجرين العالقين في اليمن دون تمكنهم من الوصول لدول الخليج.

مختارات

يقطع آلاف المهاجرين الأفارقة المسافات الطويلة نحو اليمن، ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانا في الماء فيلقون حتفهم، أو يصلون إلى الضفة الأخرى، حيث تتحطم أحلامهم بجياة أفضل في جبال اليمن وتتبخر مع سراب صحاريها.

كثير من مهاجري دول شرق أفريقيا يسلكون طريقا مجهولا ورخيصا محفوفا بالمخاطر أكثر من طريق البحر المتوسط إلى أوروبا: إنهم يعبرون خليج عدن ليقعوا ضحية الصراع العسكري المدمر في اليمن. فاني فاكسر وهذه الانطباعات.

وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة عاد منذ تموز/يوليو ما يقارب 2678 مهاجراً من اليمن إلى جيبوتي، بسبب عدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل أو التحرك في اليمن أو بسبب ظروف الحرب وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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لماذا يهاجر اللاجئون الافارقة إلى اليمن؟

وقد أعدت منظمة الهجرة تقريراَ نشرته الأحد (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020) استند على مقابلات مع 1526 مهاجراً أعمارهم بين 15 و29. وخرج التقرير بأن معظم المهاجرين لم تكن لديهم فكرة عما ينتظرهم من مخاطر.

الآلاف يسلكون "الطريق الشرقي"

لا يعرف على وجه الدقة أعداد المهاجرين الذين يسلكون "الطريق الشرقي": من القرن الإفريقي إلى اليمن بقصد الوصول لدول الخليج. ويقتبس التقرير بيانات للبنك الدولي تعود للعام 2017 تقول إنه كان هناك 850 ألف مهاجر إثيوبي، 20 بالمئة منهم في السعودية لوحدها. في عام 2019 قدرت منظمة الهجرة عدد حالات التنقل في المنطقة بما يقارب 735 ألف حالة.

Afrika Migration Jemen Küste Flüchtlinge (DW/R. Ali )

وذهب تقرير المنظمة الأممية إلى أن 65 بالمئة من الذين تمت مقابلتهم اتخذوا القرار قبل شهور من الرحلة وأن 20 بالمئة منهم قالوا إن القرار كان "عفوياً". وقد أضاف التقرير أن كل الذين تمت مقابلتهم دفعوا ما يقارب 879 دولاراً لقاء الرحلة، حصلوا عليها من بيع ممتلكات أو دين أو جمعت من العائلة.

وفيما يخص من أقدم على المحاولة للمرة الثانية أو الثالثة، قال التقرير إن 24 بالمئة تم اعتقالهم في الطريق إلى السعودية  و17 بالمئة أسيت معاملتهم و18 بالمئة تعرضوا للخداع من المهربين و28 بالمئة طُلب منهم المزيد من النقود أثناء الرحلة. وأشار التقرير إلى قصر المسافات الزمنية بين المحاولات الفاشلة وصل لدى نصفهم إلى 3 أسابيع بين المحاولة والأخرى.

الفقر والاستغلال

كان ضيق ذات اليد وندرة فرص العمل في إثيوبيا والحلم برواتب عالية في السعودية هو الدافع الرئيسي بالنسبة لمعظم من تمت مقابلتهم. وكانت غالبية أعمار من قرروا عدم استكمال رحلتهم أقل من 24 عاماً وغير متزوجين وذوي تحصيل علمي ضعيف.

ونقل التقرير عن أن قرار العودة بالنسبة للنساء كان من أجل العائلة أو الأطفال.

كما تطرق التقرير إلى تفاصيل قصة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً. "أخذ المهرب هاتفي واتصل بأهلي طالباً المزيد من النقود ومن ثم تركني مع أطفال أخرين"، تقول الفتاة. قدمت لها الإغاثة في أحد مراكز مساعدة ضحايا عصابات تهريب البشر وسيتم إعادتها إلى أهلها قريباً.

وأصدرت المنظمة الدولية للهجرة في نيروبي في نهاية أيلول/سبتمبر بياناً ذكرت فيه أن أكثر من 2000 مهاجراً من إفريقيا وصول إلى نيروبي من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الشهر الماضي. ومن بين العائدين أطفال بعمر الثامنة. ومن بين أسباب الفشل في الوصول إلى السعودية إجراءات كورونا وإغلاق الحدود والخطر الكبير الذي يحف بالطريق.

تحد إنساني هائل

معظم العائدين كانوا جائعين ومنهكين وبحاجة لعلاج طبي ما. بعد عبور خليج عدن يقطع المهاجرون العائدون الصحراء الجيبوتية التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية. وقال البعض إنهم شاهدوا مهاجرين يموتون من جفاف الجسم بسبب العطش.

وقدر بيان منظمة الهجرة في نيروبي أعداد الذين يحاولون العودة بعد أن تقطعت بهم السبل في اليمن من الصوماليين والإثيوبيين والجيبوتيين بما يقارب 14 ألف مهاجر في شهر آب/أغسطس.

وناشدت منظمة الهجرة الدولية المجتمع الدولي بمد يد العون المادي وبواقع 84 مليون دولار للمساعدة في الاستجابة لأزمة الهجرة في المنطقة. مدير منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في المنظمة، محمد عبدكير، قال إن التحدي الإنساني "هائل" على دولة صغيرة كجيبوتي.

إيما واليس/خ.س 

المصدر: مهاجر نيوز

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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