الوصايا الخمس للتصدي للتغير المناخي

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يمكن للبشر كبح ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم. ما الذي بإمكان كل فرد فعله شخصياً؟ إليكم بعض الأفكار لحياة أكثر استدامة.
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
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