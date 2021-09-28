 الوصايا الخمس للتصدي للتغير المناخي | صنع في ألمانيا | DW | 02.02.2022

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صنع في ألمانيا

الوصايا الخمس للتصدي للتغير المناخي

يمكن للبشر كبح ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم. ما الذي بإمكان كل فرد فعله شخصياً؟ إليكم بعض الأفكار لحياة أكثر استدامة.

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