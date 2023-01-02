الوزير الإسرائيلي بن غفير يزور مجمع الأقصى والفلسطينيون يدينون

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد مجمع المسجد الأقصى أو جبل الهيكل كما يسميه اليهود اليوم الثلاثاء (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2022)، وفق ما أفاد ناطق باسمه.

وقال بن غفير في بيان نشره الناطق باسمه "لن تستسلم حكومتنا أمام تهديدات حماس"، بعدما حذّرت الحركة الفلسطينية من أي خطوات من هذا النوع.

ونشر موقع واي نت الإخباري صورا لبن غفير وهو يتجول داخل المجمع تحت حراسة مشددة. ولم ترد أي إشارة إلى أن بن غفير قد أدى الصلاة خلال الزيارة.

وأفاد حراس من دائرة الأوقاف لفرانس برس بأن بن غفير زار الموقع برفقة وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية بينما حلّقت مسيّرة فوقه.

وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أعمال عنف.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تدين بشدة اقتحام الوزير المتطرف بن غفير المسجد الاقصى وتعتبره استفزازا غير مسبوق وتصعيدا خطيرا للنزاع".

وأدى بن غفير اليمين الدستورية الأسبوع الماضي ضمن حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تضم أحزابا يمينية متشددة وأخرى دينية.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلي قد ذكرت أمس الاثنين أن بن غفير أبلغ المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية أنه يعتزم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

ورغم أن بن غفير أجرى زيارات متكررة إلى الموقع منذ دخل البرلمان في نيسان/أبريل 2021، إلا أن حضوره كوزير بارز يحمل أهمية أكبر بكثير.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)