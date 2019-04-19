 الورقة التي لم يلعبها الجيش الجزائري لحد الآن! | سياسة واقتصاد | DW | 15.06.2019

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سياسة واقتصاد

الورقة التي لم يلعبها الجيش الجزائري لحد الآن!

قلّما حظي جيش عربي بنظرة "رومانسية" مثلما حظي الجيش الجزائري، فهو سليل حركة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي. لكن ما هو الثمن الذي يمكن أن يدفعه الجيش بعودته إلى واجهة مشهد سياسي مُقبل على تغييرات كبيرة؟

Algerien, Algier: Proteste gegen Algeriens Staatschef (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

بعد استقلال البلاد في عام 1962 حافظ الجيش الجزائري على مكانته الرمزية في ظل التحولات العديدة التي شهدتها الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها. بيد أن الانقلابات العسكرية التي وقعت في مطلع حقبة الاستقلال والأزمات التي واجهها النظام السياسي في العقود الأربعة الأخيرة، أظهرت في كل مرة أن المؤسسة العسكرية تقع في صلب العملية السياسية، مما جعل صورة الجيش تتآكل نسبيا مع مرور الزمن.

"الحصن الأخير"

منذ اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي في 22 فيبراير الماضي، وبتواتر تداعياتها على مكونات النظام السياسي بدءًا باستقالة الرئيس المريض والطاعن في السن عبد العزيز بوتفليقة، ووصولا إلى تفكك أجنحة حكمه الواحدة تلو الأخرى، اتجهت الأنظار بشكل متزايد إلى الدور الذي تلعبه قيادة الجيش.

فقد باتت الخرجات الإعلامية للجنرال أحمد قايد صالح رئيس هيئة الأركان وخطبه جزءًا أساسيا من مشهد جزائري تشكل مظاهرات الجمعة الحاشدة في ميادين كبريات مدن البلاد، واحتجاجات الطلاب كل ثلاثاء في العاصمة الجزائر، طقوسه الأسبوعية..

ورغم أن الدستور الجزائري لا يمنح الجيش دورا سياسيا مباشرا في السياسة وينص على "الطابع الاحترافي" للجيش ودوره في "المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. ووحدة البلاد وسلامتها الترابية"، فان المؤسسة العسكرية قد دأبت على التدخل مباشرة أو بشكل غير مباشر في تعيين أو إقالة الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر منذ استقلالها. ولذلك يدرك المتتبعون لأوضاع الجزائر بأن إشارات الجنرال قايد صالح هي توجيهات لأجهزة الدولة للتحرك وفق أجندة قيادة الجيش.

Algerien Geschichte Befreiungskrieg 1960 (picture-alliance/dpa)

صورة ( في 1960) تجمع عسكريين ومدنيين من رجالات حركة التحرر الوطني الجزائري من الاستعمار الفرنسي

لكن الطابع غير المسبوق للحراك الشعبي والذي يبدو أنه فاجأ المؤسسة العسكرية، جعل قيادتها في وضع دفاعي منذ اندلاع الاحتجاجات.. فبعد استقالة الرئيس بوتفليقة وإبعاد رموز عديدة من نظامه، دخلت قيادة الجيش في عملية تفكيك لشبكات نفوذ مالي وسياسي وأمني كانت تشكل مقومات أساسية لنظام الرئيس بوتفليقة. وتحت وطأة ضغط الشارع، تمت إقالة أو سجن عشرات المسؤولين الحكوميين والحزبيين ورجال الأعمال وقيادات أمنية واستخباراتية، وأُطيح بشخصيات من عيار رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، أو الجنرال محمد مدين (الملقب بالجنرال توفيق) قائد جهاز الاستخبارات السابق، وصولا إلى سعيد شقيق الرئيس السابق بوتفليقة.. وتعددت التهم التي أحيل بها هؤلاء أمام العدالة بين الفساد المالي واستغلال النفوذ والتآمر والإساءة للجيش.

ويرى محللون بأن تقديم رجالات النظام كبش فداء وإطلاق إشارات الغزل التي يقوم بها قائد الجيش تجاه الحراك، تهدف إلى تهدئة غضب الشارع واحتواء احتجاجاته المتواصلة. وبالمقابل فإن قيادة الجيش تقاوم كي لا يتجاوز "طوفان" الحراك الشعبي سقفا معينا للتغيير السياسي، وهو ما يفسر تمسكها بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. فهي عندما تتمسك بهؤلاء وغيرهم من مفاصل النظام، وبمنطق عدم الخروج عن "مقتضيات الدستور"، إنما تتمسك بسياج يحصنها من التغييرات.

شعرة معاوية بين الجيش والحراك الشعبي

بعد حوالي أربعة أشهر من الاحتجاجات يبدو الحراك الشعبي مصمما على تحقيق انتقال ديمقراطي يقود إلى إقامة "جمهورية ثانية"، وهو يرفع مطالبه دون أن يتجاوز خيطا رفيعا من احترام المكانة الرمزية للجيش.

وفي ظل المعطيات الراهنة للحالة السياسية في الجزائر، لا أحد يمكنه التكهن بمآلات العلاقة الحذرة بين طرفي الأزمة. كما لا يمكن تصور سيناريوهات مشابهة لما يحدث اليوم في السودان أو ما حدث بالأمس في مصر، وذلك لسببين على الأقل: أولهما، أن طرفي الصراع في الجزائر يدركان أهمية الحفاظ على المسار السلمي لتفادي تكرار عشرية العنف السوداء التي عاشتها البلاد. وثانيهما، أن المكانة التي يحظى بها الجيش الجزائري سواء في نظرة الشعب إليه، أوفي نظرته لدوره، ترجح مبدئيا فرضية عدم قطع شعرة معاوية مع الحراك الشعبي.

لكن بالمقابل فإن الجيش الجزائري ليس ذلك الجيش الذي يتخذ مسافة من إدارة شؤون الحكم والإقتصاد، بخلاف ما هو عليه حال الجيش التونسي مثلا، حتى يلعب دور الحارس والضامن لعملية الانتقال الديمقراطي. وهنا تكمن المعضلة التي تواجه الجزائريين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخهم الحديث. فخلال العقدين الماضيين من حكمه، نجح بوتفليقة نسبيا في إبعاد القادة العسكريين عن واجهة الحكم وأبقى على قائد الجيش في منصب نائب وزير الدفاع الذي احتفظ به لنفسه، وبالمقابل أحاط نفسه بأجهزة استخباراتية مدنية وعسكرية.

Algerien neue Proteste in Algier (Getty Images/AFP)

شبان يتظاهرون في الجزائر ويرفعون رسما كاريكاتوريا كتب عليه "الا نريد صالح ولا ابنه!"

وبعد الإطاحة بالرئيس بوتفليقة، تعرضت هذه الأجهزة وقادتها للتفكك في ظل معركة كسر العظم مع قيادة الجيش، وهو ما جعل قيادة الجيش تخرج الآن من الظل وتعود من جديد لواجهة العملية السياسية. فما هي الأوراق التي يمكن أن تلعبها؟ وما هو الثمن الذي يمكن أن تدفعه مقابل انخراطها في اللعبة السياسية؟

الجيش وتغير قواعد اللعبة

يرى مراقبون أن عودة قيادة الجيش لواجهة المشهد السياسي بالجزائر، يضعها أمام خيارات صعبة. فهي مع دخولها في عملية شد وجذب مع الحراك الشعبي، قد تكون تراهن على عامل الزمن لإحتواء مطالب المحتجين وتخفيض سقفها وفق"حدود" اللعبة كما يريدها قائد الجيش حاليا..لكن هذه العملية تنطوي على مجازفة قد يكون ثمنها أولا تآكل المكانة الرمزية التي يحظى بها الجيش، وثانيا أن يكون ثمن مشاركة الجيش في عملية الانتقال الديمقراطي هو قبوله بقواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بأن يُعاد النظر في دوره ووظيفته وأن يخضع بالتالي لعملية إصلاح وإعادة تأهيل ليصبح جيشا محترفا لا يتدخل في شؤون الحكم الذي تتولاه حكومة مدنية منتخبة.

ورغم الأهمية التي يحظى بها الجيش الجزائري مقارنة بنظرائه أفريقيا أو عربيا، إذ تضعه تقارير عديدة كأقوى جيش في القارة السمراء والسابع عشر عالميا - بحسب تصنيف المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم - إلا أن الجيش الجزائري يُحاط بالكثير من الغموض وغياب دراسات وأبحاث دقيقة حول ميكانيزمات تطوره الداخلي ودوره في الاقتصاد والسياسة.

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منصف السليمي، صحفي بمؤسسة DW الألمانية، خبير في الشؤون المغاربية

وبحسب تقارير وتحليلات بعض الخبراء، فان الجيش الجزائري لا يشذ عن مؤسسات الدولة الجزائرية من حيث اعتماده على الريع وعائدات المحروقات. ورغم سعي بوتفليقة المستمر خلال فترة حكمه إلى تقليص الدور المباشر للعسكر في الحكم، فقد شهدت نفقات الجيش نموا غير مسبوق، وتقدر ميزانيته بحوالي حوالي 12 مليار دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من ميزانية الانفاق العام بحسب موازنة سنة 2019. وبفضل اعتماداته المالية الهائلة يساهم الجيش في خلق عشرات آلاف الوظائف سنويا ويخصص نفقات ضخمة للتسلح، وهو ما يمنحه نفوذا كبيرا في الاقتصاد والتجارة والسياسة الخارجية الجزائرية. ويلخص الخبير الألماني الجزائري الدكتور رشيد أوعيسى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة ماغديبورغ، طبيعة الدور الذي يلعبه الجيش بقوله: "خلال عهد عبد العزيز بوتفليقة، أصبح الجيش لا يظهر اهتمامًا عميقًا بالتدخل المباشر في الشؤون السياسية، وتنامت مستويات الاحترافية. لكن هناك عنصر واحد يوحّد الضباط من مختلف الأجيال: الحفاظ على الاستقلال المالي وضمان جزء من العائدات الريعية".(المصدر موقع TSA).

مختارات

ألغى المجلس الدستوري الجزائري الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في تموز/يوليو، وذلك بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة. وفيما شكك خبراء بدستورية الخطوة، اعتبرها آخرون "نصرا محفوفا بالمخاطر" للحراك. (02.06.2019)

توحد المحتجون في شوارع الجزائر والسودان دون اتفاق مسبق على مواجهة مناورات الجيش لاحتواء الحراك الشعبي وركوب موجة التغيير. فهل رفع المحتجون البطاقة الحمراء بوجه العسكر لينتهي دورهم في الحياة السياسية في العالم العربي؟ (25.04.2019)

وهنالك مؤشرات متباينة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش في مستقبل الحياة السياسية بالجزائر. اذ أن هنالك من يرجح حدوث تطور باتجاه احترافي أكثر ووضع مسافة مع إدارة شؤون الحكم، ويستند هذا الرأي إلى أن الجنرال قايد صالح هو آخر رموز جيل الذين ولدوا قبل استقلال الجزائر، ونشأوا على عقيدة عسكرية لا تفصل بين الخدمة العسكرية وشؤون الحكم والسياسة. وباختفاء جيل الاستقلال يصعد جيل من الضباط والقيادات الشابة التي تميل إلى الدور الاحترافي للجيش، وقد يكون لهذا الجيل الجديد دور الآن في إدارة علاقة الاحترام المتبادل مع قيادات الحراك الشعبي.

لكن حجم انخراط قيادات الجيش المركزية وقيادات المناطق العسكرية في الحياة السياسية والاقتصادية، قد يجعل فك ارتباطها بإدارة شؤون الحكم في البلاد أمرا ليس قريب المنال. كما أن قراءة تطور الأوضاع في الجزائر في سياق ما يجري حاليا في محيطها الإقليمي المضطرب ومخاوف عواصم أوروبية وغربية من عودة الإسلاميين للواجهة، يرجح اتجاه الجيش الجزائري ليحافظ على مركزه في هيكلة السلطة، وأن يستمر في "مراقبة العملية السياسية وتوجيه الانتخابات بشكل لا يؤدي إلى تغيير جذري في الحياة السياسية"، كما يقول الدكتور غونتر ماير مدير مركز الأبحاث حول العالم العربي بجامعة ماينز، في حوار لإذاعة دوتشلاند فونك الألمانية.

وبحكم الطابع المركّب والجماعي لقيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر، فان تطور دور الجيش الذي يعيش بدوره مرحلة تحوُّل، قد يكون مزيجا بين هذه الفرضيات وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات داخله بين أجيال القيادات وبين الخلفيات السوسيوثقافية والمناطقية التي تتشكل منها النخبة العسكرية في قمة هرم المؤسسة.

  • Abderrhamane Fares ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/INA/G. Breemat)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد الرحمن فارس

    قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

  • Ahmed Ben Bella (AP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    أحمد بن بلة

    يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

  • Houari Boumediene ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/AFP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    هواري بومدين

    شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

  • Algerien ehemaliger Präsident Chadli Bendjedid gestorben (Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    الشاذلي بن جديد

    انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".

  • Muhammad Boudiaf Präsident Algerien im Jahr 1992 (Abdelhak Senna/AFP/Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    محمد بوضياف

    أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.

  • Ali Kafi ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/Gamma-Rapho)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    علي كافي

    اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في يونيو 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.

  • Algerien ehemaliger Präsident Liamine Zeroual (Getty Images/Corbis/Sygma/P. Robert)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    اليمين زروال

    وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى "شرعية سياسية" على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر "العشرية السوداء".

  • Algerischer Präsident Abdelaziz Bouteflika (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد العزيز بوتفليقة

    انتُخب في أبريل/ نيسان 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.


مختارات

من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

ترأس الجزائر، منذ استقلالها وإلى الآن، 12 رئيساً، بعضهم لم يتعد حكمهم بضعة أشهر، وبعضهم انتخبوا لأكثر من مرة، بعضهم لم يخف أبدا انتماءه للجيش، والبعض الآخر أصرّ على مساره المدني. نتعرّف على ثمانية من أبرزهم. (03.03.2019)  

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