الوحش - رحلة بقطار الموت إلى أمريكا

Die Migranten, die größtenteils aus Honduras, El Salvador und Guatemala stammen, ertragen die gefährliche Reise, obwohl sie wissen, dass sie dabei ihr Leben verlieren könnten. Doch die Verzweiflung treibt sie dazu, ihre Heimat in Mittelamerika zu verlassen und ins Land der Träume, die Vereinigten Staaten von Amerika, zu ziehen. The Beast - so nennen sie den gefährlichen Güterzug, der durch Mexiko bis zur US-Grenze fährt, was viele als letzte Chance ansehen, ohne Reisekosten ins Traumland zu gelangen. Schätzungsweise 400.000 bis 500.000 Migranten fahren jährlich mit Güterzügen; Die Zahl der Verletzten oder Getöteten beim Versuch, in den Zug einzusteigen, ist jedoch nicht bekannt. Mit Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten hofften viele, dass der neue amerikanische Präsident die strikte Einwanderungspolitik seines Vorgängers lockern würde. Doch diese Hoffnungen werden allenfalls an den Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika zunichte gemacht.