 الوتر بين الصين وتايوان في ظل مناورات عسكرية صينية | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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DW الأخبار

الوتر بين الصين وتايوان في ظل مناورات عسكرية صينية

أطلقت القوات الصينية صواريخ بالستية في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية التي نددت بما وصفته بالتصرفات الطائشة لبكين التي تهدد السلم الإقليمي.

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