الوتر بين الصين وتايوان في ظل مناورات عسكرية صينية

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أطلقت القوات الصينية صواريخ بالستية في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية التي نددت بما وصفته بالتصرفات الطائشة لبكين التي تهدد السلم الإقليمي.
أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.
فيما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى اليابان، محطتها الآسيوية الأخيرة، يستمر التوتر في موضوع الصين وتايوان. إذ سقطت صواريخ صينية في منطقة يابانية، كما توغلت مقاتلات صينية في منطقة الدفاع التايوانية.
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