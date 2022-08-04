الوتر بين الصين وتايوان في ظل مناورات عسكرية صينية

زيارة بيلوسي لتايوان ـ واشنطن تتهم بكين باستعراض القوة

أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.