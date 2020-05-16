 الوباء والبرلمانات: هل يفرغ كورونا الديمقراطية من محتواها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.10.2020

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سياسة واقتصاد

الوباء والبرلمانات: هل يفرغ كورونا الديمقراطية من محتواها؟

تصدر باستمرار قوانين جديدة وتُفرض المزيد من القيود لمكافحة جائحة كورونا. فالمستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات يقررون مسار مكافحة الوباء بدون إشراك البرلمان. وردا على ذلك بدأت تتشكل مقاومة ضد "ديمقراطية الأوامر".

ميركل مع رئيس حكومة ولاية بايرن ماركوس زودر ورئيس حكومة ولاية برلين ميشائيل مولر في مؤتمر صحافي

استياء بين البرلمانيين وانتقاد لآلية اتخاذ ميركل ورؤساء حكومات الولايات للقرارات والإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا

بالنسبة إلى كثير من نواب البر لمان انتهت كليا أجواء المرح بعدما التقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الاتحادية الـ 16 وبحثت معهم ما يجب فعله في الموجة الثانية من وباء كورونا. لكن الانتقادات للقرارات المتخذة بحد ذاتها كانت أقل حدة.

مختارات

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 5587 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما كشف استطلاع للرأي عن رضا ثلثي الألمان بإجراءات الحكومة لمواجهة الوباء.

فممثلو الشعب رأوا نواقص في كيفية اتخاذ القرارات، أي اتخاذها ضمن دائرة صغيرة وراء أبواب مغلقة ـ وبدون مشاركة البرلمان.

والخبير القانوني والنائب البرلماني من كتلة الحزب الاشتراكي، فلوريان بوست، كان الأوضح في التعبير عن انتقاده في هذا المجال عندما قال لصحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار: "منذ نحو ثلاثة أرباع السنة (تسعة أشهر) والحكومة والولايات والبلديات تصدر أوامر في شكل لم يكن معهودا في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية، لتقيد حريات الناس وبدون أن يصوت برلمان منتخب على ذلك ولو مرة واحدة". علما بأن القانون الأساسي (الدستور الألماني) لا ينص على ما يشير إلى وجود مؤتمر للمستشارة مع رؤساء حكومات الولايات. فهذا المؤتمر "ليس هيئة قانونية دستورية". فالبرلمانات المنتخبة يجب استشارتها وسؤالها وغشراكها في العملية، يطالب النائب بوست.

البرلمان الألماني: بسبب كورونا حضور نواب أقل ومشاركة أقل في إجراءات مكافحة الوباء

البرلمان الألماني: بسبب كورونا حضور نواب أقل ومشاركة أقل في إجراءات مكافحة الوباء

حكومة كبيرة بديلة؟

لكن الانتقاد الحاد جاء من أحزاب المعارضة. فرئيس الحزب الليبرالي، كريستيان ليندنر قال: "لا يمكن قبول أن يتم إشعار البرلمان فقط من خلال التسجيل المرئي الأسبوعي للسيدة ميركل والمؤتمرات الصحفية حول إجراءات كورونا. فالبرلمان الاتحادي لا يشارك في ذلك رغم أن الأمر يتعلق هنا بالحد كثيرا في حقوقنا الأساسية وحرياتنا". وحتى حزب اليسار يطالب بمشاركة قوية للبرلمان. فمدير الشؤون البرلمانية للحزب، يان كورته انتقد اجتماع الحكومة والولايات الأخير واصفا إياه بـ "حكومة بديلة كبيرة تم اتخاذ جميع القرارات فيه بعيدا عن البرلمانات". والاستياء بين نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وبرلمانات الولايات كبير. ويشعر ممثلو الشعب أن السلطة التنفيذية سلبتهم صوتهم وسلطتهم.

كذلك انتقدت كتلة حزب الخضر في البوندستاغ اجتماع ميركل مع روساء حكومات الولايات وآلية اتخاذ القرارات، وقالت في تغريدة لها على تويتر إن "اجتماع رؤساء الحكومات الولايات ليس بديلا عن البرلمان الاتحادي ولا برلمان الولايات أو مجلس الولايات".

"إشراك البرلمانات"

ولا يرغب كلاوس ستوفه، المحلل والباحث السياسي من الجامعة الكاثوليكية في انغولشتات التحدث في مقابلة مع دويتشه فيله عن "ديمقراطية الأوامر"، لكن يبقى واضحا بالنسبة إليه أنه "يجب قدر الإمكان إشراك البرلمانات، وخاصة في وقت الأزمة، فالمعارضة والانتقاد من خلال البرلمانات لا يمكن التخلي عنها". والمساءلة الانتقادية تساعد الحكومات في التحقق من إجراءاتها وإيجاد "الحد المناسب في مكافحة الوباء".

لكن حول الحد المناسب تقرر أكثر المستشارة ميركل، كما هو الانتقاد السائد. وفي نهاية الاسبوع توجهت ميركل في رسالتها الأسبوعية عبر تسجيل فديو إلى المواطنين مباشرة، وقالت: "أطلب منكم أن تتخلوا عن كل سفر غير ضروري". والأزمة هي ساعة الجهاز التنفيذي أي الحكومة، كما يُذكر منذ بداية وباء كورونا، لأنه يجب العمل بسرعة. لكن من جانب آخر فإن البرلمان أي السلطة التشريعية تراقب عمل الحكومة. وتقترح وتناقش القوانين، كما أن النواب يمثلون إرادة الشعب في البرلمان الاتحادي. وهذ ما هو وارد في المادة 20 من الدستور، والمنتقدون يرون أن هذا الأساس القانوني يتعرض أكثر للإفراغ من محتواه والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المانيا مهدد.

حتى الأزمة تحتاج إلى معارضة، يقول خبير الشؤون السياسية كلاوس شتوفه

حتى الأزمة تحتاج إلى معارضة، يقول خبير الشؤون السياسية كلاوس شتوفه

تفويض وسلطات واسعة لوزير الصحة!

لكن ليس فقط اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشارة الأخير أثار الغضب بين النواب، فمؤخرا عُلم أن وزارة الصحة الاتحادية تعتزم ضمن إجراءات عاجلة تمديد الحقوق الاستثنائية وتوطيدها لصالح وزير الصحة ينس شبان لتتجاوز الـ 31 من مارس/ آذار 2021. فالنسخة الجديدة لما يُسمى قانون الحماية من العدوى سيمكن الوزير شبان من إصدار أوامر، مادام هذا يدخل ضمن "حماية السكان من خطر أمراض معدية خطيرة". فالقانون مثلا  يمنح وزير الصحة وبحسب تقديره الذاتي تفويضا بمراقبة حركة السفر الدولية والوطنية لإصدار تعليمات للمطارات والموانئ إذا تطلبت حالة العدوى ذلك.

وهذه المبادرة من وزير الصحة تسببت في انتقاد من داخل حزبه المسيحي الديمقراطي أيضا، وقالت النائبة يانا شيمكه من الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي بأنه "يجب النظر بانتقاد قوي لهذا النوع من التفويض وهذا النوع من الأوامر التي يمكن أن تصدرها الحكومة". وأن تثير هذه الأخبار استياء أكبر بين البرلمانيين، فهذا أمر يتفهمه الباحث والمحلل السياسي كلاوس شتوفه الذي نصح الحكومة "بالتمييز الذكي" و"الحساسية" لتحقيق التوازن بين الحكومة والبرلمان.

ولا عجب أن يتدخل رئيس البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) فولفغانغ شويبله في النقاش، فهو يرغب مجددا في تقوية البرلمان مشاركة البرلمان في مكافحة الجائحة من خلال إشراكه في النقاش حول الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الجائحة، وقد قدم للكتل النيابية مقترحات في هذا السياق. وفي الأسبوع المقبل ستكون الفرصة سانحة لعودة قوية للبرلمان والمشاركة في النقاش حول كورونا، حيث سيبدأ أسبوع جلسات البرلمان.

فولكر فيتينغ/ م.أ.م

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


 

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