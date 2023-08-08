 الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟ | كليك | DW | 14.08.2023

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الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟

من المتوقع أن يؤدي استخدام تطبيقات "الواقع المعزز" ثلاثية الأبعاد إلى تغيير التسوق عبر الإنترنت. فمن خلالها يمكن للمستخدمين اختيار الأثاث الجديد بشكل أفضل لمنازلهم، أو اختيار النظارات المناسبة لوجوههم.

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