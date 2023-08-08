الواقع المعزز: مستقبل التسوق عبر الإنترنت؟

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من المتوقع أن يؤدي استخدام تطبيقات "الواقع المعزز" ثلاثية الأبعاد إلى تغيير التسوق عبر الإنترنت.
فمن خلالها يمكن للمستخدمين اختيار الأثاث الجديد بشكل أفضل لمنازلهم، أو اختيار النظارات المناسبة لوجوههم.
سعيا منها لتوفير المزيد من أدوات التحكم، طوّرت شركة غوغل خاصية جديدة تتيح لمستخدميها التحكم بصورة أكبر في نوعية الإعلانات التي تظهر أمامهم.
من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.
واجهت ميتا أو فيسبوك سابقا، أزمة خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة أسهم الشركة نتيجة ضعف الإيرادات والمشاكل التنظيمية والرهان الكبير على ما سوف تحققه منصات "ميتافيرس". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام الجديد.
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