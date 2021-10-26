الهيدروجين، طاقة المستقبل؟

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فكرة استخراج الطاقة من المياه ليست جديدة وكذلك التقنية الخاصة بذلك متوفرة منذ زمن طويل. إلا أن تطوير هذه الفكرة والاهتمام بها لم يتم سوى في العشر سنوات الأخيرة. ألمانيا من الدول المهتمة جداً بالعمل بمصادر الطاقة البديلة.
فهل سيصبح هذا واقعاً؟
رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.
نبه تقرير رسمي أن مجموعة من الدول ستشهد انخفاضاً في ناتجها المحلي بما يصل إلى 64 في المئة مستقبلا إذا ما استمر ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، وعلى رأسها السودان.
رغبت البلدان المتضررة من ظاهرة التغير المناخي في أن تتطرق محادثات قمة المناخ في غلاسكو للخسائر الناجمة عن تلوث المناخ الذي تسببت فيه الدول المتقدمة. فهل تجد مثل هذه الدعوات آذانا صاغية لدى الدولة الغنية الملوثة للبيئة؟
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
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