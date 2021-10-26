المستقبل الآن

الهيدروجين، طاقة المستقبل؟

فكرة استخراج الطاقة من المياه ليست جديدة وكذلك التقنية الخاصة بذلك متوفرة منذ زمن طويل. إلا أن تطوير هذه الفكرة والاهتمام بها لم يتم سوى في العشر سنوات الأخيرة. ألمانيا من الدول المهتمة جداً بالعمل بمصادر الطاقة البديلة. فهل سيصبح هذا واقعاً؟