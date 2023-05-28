 الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، جولة الإعادة، بالانتخابات الرئاسية في تركيا.

Türkei Stichwahl l Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan jubeln

بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، التي جرت اليوم الأحد (28 مايو/ أيار 2023)، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية جديدة بعد فوزه على منافسه كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار مساء الأحد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة. 

استباق النتائج الرسمية

وكان أردوغان قد استبق إعلان النتائج بإعلان نفسه فائزا بالانتخابات وأمام حشد كبير من أنصاره، أعلن رجب طيب أردوغان الأحد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط أنصاره "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة". وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".  وتابع "أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".

كليجدار أوغلو واعتراف ضمني بالخسارة

ومن جانبه اعترف زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو بشكل غير مباشر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وقال في تجمع لأنصاره بالعاصمة أنقرة إنه يأسف "للمشاكل الأكبر بكثير" التي تنتظر البلاد الآن.

وأشار مرشح المعارضة إلى فوز خصمه أردوغان في جولة الإعادة، لكنه لم يقل ذلك بشكل مباشر.
وقال كليجدار أوغلو إنه سيواصل النضال من أجل الديمقراطية وأضاف: "انطوت هذه الانتخابات على إرادة الشعب لتغيير حكومة سلطوية رغم كل الإجراءات القمعية". وتابع مرشح المعارضة بالقول: "هذه هي أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وأضاف كليجدار أوغلو، الذي حصل على نحو 47.9 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، أن النتائج أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة الاستبدادية.

بشكل غير مباشر، كمال كليجدار أوغلو يعترف بخسارة الانتخابات في مواجهة أردوغان (أنقرة: 28/5/2023)

بشكل غير مباشر، كمال كليجدار أوغلو يعترف بخسارة الانتخابات في مواجهة أردوغان (أنقرة: 28/5/2023)

 وكانت وكالة أنباء الاناضول الرسمية قد ذكرت أن إردوغان حصد 52,1 في المئة من الأصوات مقابل 47,9 في المئة لخصمه كمال كيليتشدار أوغلو بعد فرز نحو 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.

 وكان أردوغان قد خاض الدورة الثانية الأحد من موقع قوة بعدما حصل على 49,5 % من الأصوات مقابل 45 % لمنافسه كليجدار أوغلو في الدورة الأولى.
ص. ش (أ ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

بالصور- أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة بعد جولة إعادة غير مسبوقة!

بالصور- أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة بعد جولة إعادة غير مسبوقة! 28.05.2023

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الفوز بولاية ثالثة بعد هزيمة منافسه، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في جولة إعادة غير مسبوقة في الانتخابات التركية. هنا لقطات من "الجولة الحاسمة".

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

تواصل فرز الأصوات .. معركة أرقام بين معسكري أردوغان وكليجدار أوغلو 14.05.2023

يواصل مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو تضييق الفارق بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم كبير في عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط تضارب شديد في الأرقام الأولية.

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

أردوغان يدعو الناخبين للتصويت وكليجدار أوغلو متفائل بربيع تركي! 14.05.2023

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات داعيا الناخبين للإدلاء بأصواتهم "بدون قلق"، في حين أعرب منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن تفاؤله لدى الإدلاء بصوته قائلا بأن "الربيع" سيعود إلى تركيا.