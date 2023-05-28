الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، التي جرت اليوم الأحد (28 مايو/ أيار 2023)، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية جديدة بعد فوزه على منافسه كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار مساء الأحد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

استباق النتائج الرسمية

وكان أردوغان قد استبق إعلان النتائج بإعلان نفسه فائزا بالانتخابات وأمام حشد كبير من أنصاره، أعلن رجب طيب أردوغان الأحد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط أنصاره "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة". وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة". وتابع "أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".

كليجدار أوغلو واعتراف ضمني بالخسارة

ومن جانبه اعترف زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو بشكل غير مباشر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وقال في تجمع لأنصاره بالعاصمة أنقرة إنه يأسف "للمشاكل الأكبر بكثير" التي تنتظر البلاد الآن.

وأشار مرشح المعارضة إلى فوز خصمه أردوغان في جولة الإعادة، لكنه لم يقل ذلك بشكل مباشر.

وقال كليجدار أوغلو إنه سيواصل النضال من أجل الديمقراطية وأضاف: "انطوت هذه الانتخابات على إرادة الشعب لتغيير حكومة سلطوية رغم كل الإجراءات القمعية". وتابع مرشح المعارضة بالقول: "هذه هي أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وأضاف كليجدار أوغلو، الذي حصل على نحو 47.9 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، أن النتائج أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة الاستبدادية.

بشكل غير مباشر، كمال كليجدار أوغلو يعترف بخسارة الانتخابات في مواجهة أردوغان (أنقرة: 28/5/2023)

وكانت وكالة أنباء الاناضول الرسمية قد ذكرت أن إردوغان حصد 52,1 في المئة من الأصوات مقابل 47,9 في المئة لخصمه كمال كيليتشدار أوغلو بعد فرز نحو 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وكان أردوغان قد خاض الدورة الثانية الأحد من موقع قوة بعدما حصل على 49,5 % من الأصوات مقابل 45 % لمنافسه كليجدار أوغلو في الدورة الأولى.

ص. ش (أ ف ب)