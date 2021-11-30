الهيئة الأوروبية للأدوية: معظم الإصابات بأوميكرون "طفيفة"

قال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021): "الإصابات (بالمتحور أوميكرون) تبدو بمعظمها طفيفة، لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي تسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحوّرات التي انتشرت حتى الآن". وأضاف كافاليري "في هذه المرحلة، لا نملك ما يكفي من البيانات حول تأثير هذه المتحوّرة على فعالية اللقاحات المرخصة، لكننا ندرس بشكل متواصل الأفق لجمع النتائج في هذا الصدد".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحورة أوميكرون قد تكون لها قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكن أعراضها قد تكون أقل شدة.
من جهته، شدد تحالف فايرز/بايونتيك على أن لقاحهما الحالي لا يزال فعّالا ضد أوميكرون.
ورخّصت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية أربعة لقاحات حتى الآن، وسمحت بالاستخدام الطارئ لعلاج مختبر "ميرك". وأعلنت الهيئة مؤخرا النظر بشكل عاجل في لقاح مضاد لكوفيد طوّره مختبر فالنيفا الفرنسي النمسوي، يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المرخصة في الاتحاد الأوروبي.
الجرعة المعززة "آمنة وفعالة"
وأعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية الخميس أن إعطاء الجرعات المعزِزة هو "آمن وفعال" بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة حتى الآن بالانتظار ستة أشهر قبل إعطائها. وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة "البيانات المتوافرة حاليًا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة هو آمن وفعال اعتبارا من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة".
وجدد التأكيد أيضا على أنه "من المبكر جدًا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات" لمكافحة المتحوّرة أوميكرون. وقال كافاليري "الشركات التي تطرح اللقاحات المضادة لكوفيد مطالبة بتقديم نتائج فحوصها المخبرية لتحديد مستوى تعطيلها لأوميكرون".
وسبق أن أعلنت الهيئة الناظمة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخّص لقاحات معدّلة لمكافحة المتحوّرة الجديدة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر.
الصحة العالمية تعارض إتاحة الجرعة المعززة للجميع
وفي السياق نفسه، تمسكت منظمة الصحة العالمية برفضها لإتاحة جرعات اللقاح المعززة المضادة لكوفيد- 19 على مستوى العالم، تحقيقا لمصلحة جعل الجرعات الأولى أكثر توافرا في سائر أرجاء العالم. وقال أليخاندرو كرافيوتو، رئيس المجلس الاستشاري المستقل للمناعة اليوم الخميس إن ذلك يهدف لتحقيق العدالة في توزيع اللقاح.
وأوضح كرافيوتو أن الوضع مختلف بالنسبة لأصحاب أجهزة المناعة الضعيفة، الذي أوصى المجلس بالفعل بحصولهم على جرعة ثالثة. وأوضح أنه طالما لم تتوفر لقاحات كافية، لابد أن تظل الأولوية لتقديم جرعة أو جرعتين أساسيتين من اللقاح لجميع سكان العالم.
وأضاف كرافيوتو إن التطعيم الكامل، أي الحصول على جرعتين من لقاح فايزر/ بيونتيك أو موديرنا، يوفر للأشخاص مستوى جيدا من الحماية يدوم ستة أشهر على الأقل ضد الأعراض الشديدة.
خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)
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