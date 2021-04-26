 الهوية والتعويض .. لماذا ترفض تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.04.2021

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سياسة واقتصاد

الهوية والتعويض .. لماذا ترفض تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن؟

تخاف تركيا من فتح باب قد لا يغلق إلا بصعوبة، فالاعتراف بما وقع للأرمن من إبادة جماعية بداية القرن الماضي سيؤثر سلبا على شعور الفخر بالهوية التركية، وسيحيي جراحا لمذابح أخرى ارتكبتها القوات العثمانية.

إبادة الأرمن

من أكبر مخاوف تركيا أن يفتح الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن دولا وجماعات أخرى لتبني مطالب مماثلة

ترفض تركيا بشكل قاطع أيّ محاولة لتصنيف مذابح الأرمن في عهد الامبراطورية العثمانية كإبادة جماعية، وردت على لسان المتحدث الرئاسي على الإعلان الأمريكي في هذا الصدد بأنه "أمر مشين لا تدعمه حقيقة تاريخية"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى ردود أخرى.

مختارات

لا يتعلم الكثير من الطلاب الألمان شيئًا عن الماضي الاستعماري لبلادهم. يتم تدريس أحداث مثل الإبادة الجماعية في ناميبيا فقط وذلك بحسب تقدير ورؤية المعلمين. والآن يهدف النشطاء إلى تغيير هذا الأمر.

تسلمت أذربيجان أولى المناطق الثلاث المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعاد لباكو السيطرة على سبعة أقاليم كانت تشكل شريطاً أمنياً للانفصاليين الأرمن. هذا في وقت طالبت فرنسا بإشراف دولي على تطبيق الاتفاق.

تعترف تركيا بوقوع مجازر ووقوع ضحايا أرمن، لكنها تقول إن الرقم لا يتجاوز 300 ألف، وإن ذلك وقع في فترة حرب، فضلا عن أنه لا يرقى للفظ "إبادة جماعية" حسب تعبيرها. تحاكم أنقرة على استخدام هذا اللفظ داخليا بموجب المادة 301 من قانون العقوبات المجرّم لإهانة الهوية التركية.

لماذا ترفض تركيا؟

من الأسباب الكبرى التي تدفع أنقرة إلى إنكار وجود إبادة جماعية هو أن ذلك يسيء إلى تاريخها حسب ما يعتقد حكامها، ليس فقط الحكومة التركية، بل فئات واسعة للغاية من الشعب التركي. سبق أن صرّح المؤرخ التركي تانر أكام لنيويورك تايمز، أنه ليس من السهل لأمة أن تصف مؤسسيها بأنهم قتلة ولصوص، وذلك نظرا لكون العديد من قادة الجمهورية التركية الوليدة، -ليس منهم أتاتورك- كانوا مهندسين بالفعل لما وقع من مذابح، وعدد منهم اغتنوا من مصادرة أملاك الأرمن.

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اعتراف أمريكي بالمجازر الأرمنية على أنها إبادة جماعية

يتشبث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالجذور العثمانية لتركيا الحديثة ويتحدث عنها بكثير من الفخر، واستقبل بحفاوة كبيرة الحكم القضائي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد كما كان عليه الحال في الفترة العثمانية. كذلك، يدافع أردوغان بقوة عن تعليم اللغة العثمانية القديمة في المدارس، كما عزز الطموحات الخارجية لبلاده بتوسيع النفوذ العسكري والاقتصادي بشكل يحيي إرث الإمبراطورية العثمانية حتى لو أدى ذلك إلى صدام مع قوى أخرى، فضلا عن محاولته تعديل الشكل العلماني لتركيا وإعادتها إلى ماضيها الإسلامي. يمكن القول إن أردوغان هو أحد أكثر رؤساء تركيا رفضا لوصف مذابج الأرمن بالإبادة ما دام ذلك يؤثر سلبا على سياسته التي تفتخر بتاريخ تركيا.

تتحدث تركيا كذلك عن أن الأتراك تعرضوا بدورهم لعمليات قتل جماعية من لدن "عصابات أرمينية"، وتقول وكالة الأناضول إن الروس وبعد انسحابهم من الحرب، سلحوا المقاتلين الأرمن بعتاد قوي، ما أتاح لهؤلاء ارتكاب مجازر ضد المدنيين العثمانيين. تتحدث الوكالة كذلك عن أن هناك توثيقا لمقتل 47 ألف شخص في مدينة قارص أوائل القرن الـ20، وفي فترة أخرى قُتل 17 ألف في المدينة نفسها، وكذلك قُتل 50 ألفا في أرضروم، وآلاف آخرين في مناطق أخرى.

خلال احتفال أتراك بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

يحضر الجانب الديني بشكل قوي في رفض تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن

ماذا عن إبادة الأرمن؟

تتحدث رويترز عن مقتل 1,5 مليون أرمني عام 1915 على أيدي العثمانيين، خلال الحرب العالمية الأولى التي شاركت فيها الامبراطوية العثمانية مع ألمانيا وامبراطورية النمسا-المجر ضد قوات الحلفاء، وذلك عندما قُتل مئات المثقفين الأرمن وأبعد الآلاف من شرق الأناضول، انتقامًا من تشكيل الأرمن لمجموعات قتالية كانت تدعم الجيوش الروسية.

"من الواضح أنه كان هناك ثوار أرمن ومتمردون كانوا يحاولون الوقوف مع روسيا، إلّا أننا أمام عقاب جماعي بسبب عدم الولاء المتصوّر لفئة قليلة" يقول المؤرخ توماس دي وال من مركز كارنيغي لنيويورك تايمز.

تقول موسوعة الهولوكست إن الحكومة العثمانية شرعت في ترحيل واسع للمدنيين الأرمن من جميع نواحي الامبراطوية العثمانية عام 1915 نحو جهات متعددة منها الصحراء العربية، وخلال العملية قتلت غالبية من هم في سن القتال إلى جانب الأطفال والنساء، كما تعرّض المدنيون الأرمن لهجمات من عصابات وحتى من مدنيين آخرين، ولقي الآلاف كذلك حتفهم نتيجة الجوع والمرض.

إلا أن المجازر بدأت قبل ذلك، وتحديدًا منذ أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأ الأرمن في إعلان نواياهم بالحكم الذاتي أو تشكيل دولة خاصة، إسوة بكثير من الأعراق التي شرعت في التعبير عن طموحاتها الوطنية. واجه العثمانيون هذه المطالب بالقمع، مستعينين بمجموعات قتالية كردية، ووقعت مذابح ما بين عامي 1894 و1896 في شرق الأناضول، كما قتلُ آلاف آخرون في إسطنبول عام 1896 ردا على استيلاء الثوار الأرمن على البنك العثماني، وفق رويترز.

تخليد ذكرى إبادة الأرمن في يريفان عاصمة أرمينيا 23.04.2021

يحيي الأرمن حول كل عام ذكرى المجازر التي تعرض لها أسلافهم في عهد الإمبراطورية العثمانية

تخوّف من تعويضات واعتذار

هناك جانب آخر يخص تخوّف تركيا من احتداد المطالب الأرمنية بتلقي تعويضات. رئيس البرلمان التركي الأسبق جميل جيجك كان قد صرّح أن بعض الأرمن من أصول تركية يرفعون دعاوى قضائية ضد تركيا في المحاكم الأمريكية منذ مدة. يشير تقرير لموقع المونيتور إلى أن هناك دعوى رفعت منذ عام 2010 ضد تركيا تطالب بـ65 مليون دولار كتعويض. المحكمة رفضت النظر في القضية لعدم تصنيف واشنطن آنذاك المذابح بأنها إبادة جماعية، لكن مع القرار الجديد لجو بايدن، سيكون لرافعي هذه الدعاوى سند كبير.

جانب آخر للرفض التركي يخصّ العلاقة المتوترة بين تركيا وأرمينيا. انهارت كل محاولات الصلح بين الدولتين الجارتين، وزاد التوتر مؤخرا بعد الدعم التركي الكبير لأذربيجان في حرب إقليم ناغورنو كاراباخ. زيادة على جدل الإبادة الجماعية، هناك خلافات كبيرة أخرى بين الطرفين خاصة حول مسائل حدودية، ونتيجة لذلك لم يتم تطبيع العلاقات بشكل كامل بين الدولتين.

ومن أكبر مخاوف تركيا أن يدفع الاعتراف بالإبادة الجماعية دولا وجماعات أخرى لتبني مطالب مماثلة، ومن ذلك المذابح التي تعرّض لها الآشوريون/السريان على يد القوات العثمانية والجماعات المتعاونة معها. السريان هم مجموعة مسيحية تسكن تاريخيا في مناطق ما بين العراق وإيران وتركيا وسوريا، وتقول تقارير إن عدد القتلى في تلك المذابح قد يصل إلى ربع مليون قتيل، وسبق للرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن اعترفت بتلك المجازر في صنف الإبادة الجماعية.

مذبحة أخرى اعترفت بها هذه الرابطة تخصّ ما يعرف بالإبادة الجماعية لليونانيين أو إبادة البنط مباشرة بعد إبادة الأرمن، وهو الاعتراف الذي أعلنته برلمانات دول أوروبية. عدد الضحايا غير معروف بشكل دقيقي، هناك من يضعه تحت حاجز نصف مليون، وهناك من يرفع إلى ما فوق المليون بقليل. يبقى هذا الملف حاضرا بقوة في العلاقات التركية-اليونانية المتوترة، وتطالب أثينا، التي تحيي بشكل سنوي ذكرى هذه المذابح، أنقرة بالاعتراف بما جرى وتصنيف ذلك إبادة جماعية، بينما تنفي أنقرة أن تصل الأحداث إلى هذه الدرجة وتتهم بدورها أثينا بارتكاب مذابح وإبادة جماعية في تلك الفترة كما جرى لألبان منطقة شاميريا.

إسماعيل عزام

  • Armenische Flüchtlinge in Syrien

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    بدأت مآسي الأرمن في تركيا شهر نيسان / أبريل 1915 واستمرت نحو عامين. واليوم وبعد مضي نحو قرن على بدئها ما زال الضحايا بانتظار أن ينصفهم العالم ويعترف بحقوقهم.

  • Armenien Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    تعود هذه الصورة إلى عام 1915 ويظهر فيها الجندرمة الأتراك وهم يسوقون مئات الألوف من الأرمن في مسيرة عبر صحارى الاناضول إلى "مصير مجهول" ، حيث هلك كثير من الأرمن خلال رحلة العذاب الطويلة.

  • Armenien Völkermord Gedenkstätte in Eriwan

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    أقامت أرمينيا نصبا لضحايا مسيرة العذاب في العاصمة يريفان، وطالبت باعتراف دولي بها كجريمة "إبادة جماعية". يذكر أن 22 دولة قد اعترفت حتى الآن بالمأساة منها فرنسا.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    تعتبر أرمينيا أن ما يناهز 1.5 مليون أرمني قتلوا بصورة منهجية في اعوام الماساة ، فيما تؤكد تركيا أن ما حصل حرب أهلية ترافقت مع مجاعة لقي خلالها 300 إلى 500 ألف أرمني وعدد مماثل لهم من الأتراك مصرعهم .

  • Völkermord an den Armeniern Türkei p178 Archivbild

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    فارازدات اروتيونيان هو أحد الناجيين وروى قصة تهجيره مع عائلته من مدينة وان (تقع في تركيا حاليا) ومشاهدته لمئات اللاجئين القتلى جراء الجوع وأمراض التيفوئيد والكوليرا.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    توثق هذه الصورة من أرشيف وزارة الخارجية الألمانية حياة اللاجئين الأرمن في مدينة حلب السورية في تشرين الأول/أكتوبر 1915.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مشهد في مدينة أرزروم (أرضروم) الواقعة شرق الأناضول في سنة 1915. الصورة من مجموعة الباحث في مجال التاريخ الألماني - الأمريكي الدكتور هيلمار كايسر الذي وثق بالصور ماساة الأرمن في تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مدينة "أني" كانت عاصمة أرمينيا، فيما تقع اليوم في تركيا الحديثة بالقرب من الحدود، وهي إحدى المناطق التي يطالب الأرمن باستعادتها من تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    أصبحت معالم المدن الأرمينية القديمة في تركيا مهملة ومهجورة ولا تنالها الرعاية رغم أهميتها الثقافية والتاريخية، في الصورة كاتدرائية مدينة "أني".

  • Türkische Menschenrechtsaktivisten erinnern an Armenien-Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    ناشطون أتراك ينددون بالماساة، وقد وصف البابا فرنسيس لأول مرة الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية.فرد عليه الرئيس التركي أردوغان بالقول : "أندد بالبابا وأود أن أحذره بألا يرتكب أخطاء مشابهة مرة أخرى". إعداد: زمن البدري

    الكاتب: إعداد: زمن البدري