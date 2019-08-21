الهولندي فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك اليوم الخميس (29 آب/ أغسطس 2019) بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019.

وتفوق فان دايك، قلب دفاع ليفربول، على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح فان دايك أول مدافع يتوج بالجائزة على مدار تاريخها الذي يمتد من 2011 حتى الآن؛ كما أصبح سادس لاعب يتوج بالجائزة حيث توج بها رونالدو ثلاث مرات سابقة كما فاز بها ميسي مرتين فيما ذهبت الجائزة مرة واحدة لكل من الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.

ميسي يفشل أمام فان دايك لكنه يفوز بجائزة أحسن مهاجم.

ولعب فان دايك دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم الخميس بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مهاجم في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019. ولعب ميسي دورا بارزا في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي كما تألق مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)