الهوس بالموضة

هل يغادر سيمونز باريس سان جيرمان إلى الدوري الألماني؟

يحاول نادي باير ليفركوزن الاستفادة من خدمات النجم الشاب تشافي سيمونز ليدعم به صفوف فريقه على أن يلتحق بالنادي في الموسم المقبل. لكن يبدو أن معركة ستدور بين عدة أندية لضم النجم الشاب صاحب الشهرة الواسعة على وسائل التواصل.