الهوس بالموضة

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في تسعينيات القرن الماضي كانت عروض الأزياء بمثابة مناسبات حصرية تعرض في صالات خاصة، أما اليوم فيتم عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويشاهدها بذلك الملايين من المولعين بالموضة مباشرة. فترى كيف تغيرت ملامح عالم الموضة؟
أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد شديدة الواقعية وملابس مغنية الراب دوغا كات العجيبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ثلاثة من المنتمين لعالم الموضة يتحدثون من الداخل بصدق عن أنفسهم وعن تجاربهم الإيجابية والسلبية في عالم الموضة. نظرة نقدية غير منمّقة خلف كواليس أسابيع الموضة في باريس ونيويورك وغيرهما.
يحاول نادي باير ليفركوزن الاستفادة من خدمات النجم الشاب تشافي سيمونز ليدعم به صفوف فريقه على أن يلتحق بالنادي في الموسم المقبل. لكن يبدو أن معركة ستدور بين عدة أندية لضم النجم الشاب صاحب الشهرة الواسعة على وسائل التواصل.
أضاع كينغسلي كومان ركلة ترجيحية في نهائي كأس العالم فأطلق البعض عبارات عنصرية ضد النجم الفرنسي ما أعاد إلى الذاكرة حملات عنصرية مشابهة. الإيجابي هذه المرة هي حملة التصدي للعنصرية والدعم لكومان بعنوان "ارفع رأسك يا ملك!".
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