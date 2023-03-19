 الهوس بالموضة | يوروماكس | DW | 26.03.2023

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يوروماكس

الهوس بالموضة

في تسعينيات القرن الماضي كانت عروض الأزياء بمثابة مناسبات حصرية تعرض في صالات خاصة، أما اليوم فيتم عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويشاهدها بذلك الملايين من المولعين بالموضة مباشرة. فترى كيف تغيرت ملامح عالم الموضة؟

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