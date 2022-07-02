الهند: وجبات الشارع اللذيذة

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في مدينة مومباي الهندية يقدم أصحاب الوجبات السريعة المنتشرين في شوارع المدينة وجبات لذيذة تحظى بإقبال كبير من محبي الوجبات المميزة.
بعد موجة غضب عربي وإسلامي أحدتثها تصريحاتهما حول النبي محمد والإسلام، الحزب الحاكم في الهند يقرر إنهاء عمل المتحدثة باسمه وزميل لها، مشدداً على أنه "يحترم" جميع الأديان. ودعوات في الخليج لمقاطعة المنتوجات الهندية.
ذكرت مصادر لرويترز وجود كميات كبيرة عالقة من القمح بعد قرار الهند حظر التصدير، وهو القرار الذي يأتي بعد موجة جفاف، ما يهدّد باضطرابات كبيرة خصوصا مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
مومباي مدينة مليئة بالتناقضات حيث يعيش الأثرياء وسكان الأحياء الفقيرة جنبًا إلى جنب. تتكاثر ناطحات السحاب باستمرار وتغير شكل المدينة بشكل تدريجي. ولبناء المزيد من الناطحات تُزال مساكن الأحياء الفقيرة.
أثارت فضيحة تطبيق "مسلمات للبيع" عبر الإنترنت في "مزاد مزيف"، ردود فعل غاضبة إزاء ما تتعرض له النساء المسلمات بالهند وخصوصا المدافعات عن حقوق المرأة. ورغم توقيف الشرطة لثلاثة أشخاص يبقى السؤال: من يقف وراء هذه الإساءات؟
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