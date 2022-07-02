الهند: وجبات الشارع اللذيذة

أسعار القمح ترتفع بشكل صاروخي ومليونا طن عالقة في مرافئ الهند

ذكرت مصادر لرويترز وجود كميات كبيرة عالقة من القمح بعد قرار الهند حظر التصدير، وهو القرار الذي يأتي بعد موجة جفاف، ما يهدّد باضطرابات كبيرة خصوصا مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.