 الهند: وجبات الشارع اللذيذة | العولمة 3000 | DW | 09.07.2022

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العولمة 3000

الهند: وجبات الشارع اللذيذة

في مدينة مومباي الهندية يقدم أصحاب الوجبات السريعة المنتشرين في شوارع المدينة وجبات لذيذة تحظى بإقبال كبير من محبي الوجبات المميزة.

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