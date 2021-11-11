 الهند: نمو سريع لحالات الإصابة بحمى الضنك | DW الأخبار | DW | 18.11.2021

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الهند: نمو سريع لحالات الإصابة بحمى الضنك

انخفضت الإصابات بفيروس كورونا في الهند، فَخَفَّ العبء على القطاع الصحي، غير أن الهند باتت تعاني من ارتفاع سريع وملحوظ للمصابين بحمى الضنك، مما يضع العاملين بالقطاع الصحي أمام تحد جديد.

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