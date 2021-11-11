الهند: نمو سريع لحالات الإصابة بحمى الضنك

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انخفضت الإصابات بفيروس كورونا في الهند، فَخَفَّ العبء على القطاع الصحي، غير أن الهند باتت تعاني من ارتفاع سريع وملحوظ للمصابين بحمى الضنك، مما يضع العاملين بالقطاع الصحي أمام تحد جديد.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
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